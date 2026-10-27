Великобритания и Польша договорились вместе разрабатывать зенитные ракеты и дроны и проводить больше учений на Балтике

Великобритания и Польша приняли «Варшавский оборонный план», который предусматривает совместную разработку и производство зенитных ракет нового поколения, а также беспилотников и средств борьбы с ними. Об этом сообщило министерство обороны Великобритании. Документ появился по итогам встречи британского министра обороны Уэса Стритинга с польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем в Варшаве.

План стал первым этапом сотрудничества по новому британско-польскому договору о партнерстве в сфере безопасности и обороны. Дроны и противодронные системы, по данным британского ведомства, нужны для защиты гражданских объектов и лиц и критической инфраструктуры, поскольку Россия наращивает кампанию вторжений беспилотников в Великобританию и Европу. Кроме того, страны усилят сотрудничество в сфере кибербезопасности и увеличат число учений на Балтике, чтобы защищать морские коммуникации.

Стритинг заявил:

«Польша — один из ближайших союзников Великобритании. От совместных полетов в Битве за Британию до взлома кода „Энигма“ — почти столетие она остается важнейшим партнером нашей обороны».

Компании BAE Systems и польская PGZ нарастят выпуск крупнокалиберных боеприпасов, а сами страны теснее скоординируют оборонные закупки. В следующем месяце в Польше пройдут крупные учения «Коалиции желающих» с участием тысяч военных. Они должны подготовить многонациональные силы к поддержке военной подготовки и послевоенного восстановления страны.

Накануне сообщалось, что Великобритания и Польша вошли в число десяти европейских стран, присоединившихся к французской инициативе по ядерному сдерживанию России. План Эммануэля Макрона предусматривает размещение в разных странах Европы истребителей Rafale, способных нести ядерное оружие, а также обмен разведданными и общую инфраструктуру раннего предупреждения.