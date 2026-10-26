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Десять европейских стран присоединились к французской инициативе по ядерному сдерживанию России

The Insider
Истребитель Rafale. Фото: AP

Истребитель Rafale. Фото: AP

Уже 10 европейских стран присоединились к французской инициативе по ядерному сдерживанию России на фоне сомнений в надежности американских гарантий безопасности, сообщает The Wall Street Journal. План президента Эммануэля Макрона предусматривает размещение французских истребителей Rafale, способных нести ядерное оружие, в разных европейских странах, а также обмен разведданными и создание общей инфраструктуры раннего предупреждения.

Присоединиться к инициативе согласились Великобритания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Греция, Финляндия, Норвегия, Швеция и Дания. При этом три балтийские страны, которые считаются наиболее уязвимыми перед российской угрозой, в проект не вошли. Италия отказалась от участия.

Макрон назвал этот план «передовым сдерживанием». Его задача – заставить Москву учитывать дополнительные риски в случае эскалации конфликта с Европой. «Это создает для противника дополнительные сложности, поскольку российской стороне придется учитывать еще один фактор», — заявил советник Макрона по стратегическим вопросам Ксавье Шатель на конференции по безопасности в Варшаве, проходившей 12–13 октября.

Французская инициатива развивается на фоне опасений, что Вашингтон может оказаться не готов рисковать ради защиты европейских союзников. По мнению французских чиновников, географическая близость и тесные экономические связи делают безопасность Европы более непосредственным интересом Парижа, чем Вашингтона.

Однако участие в инициативе не означает, что европейские союзники смогут влиять на решения о применении французского ядерного оружия. «Французы позволят нам участвовать в их ядерном сдерживании ровно в той же степени, в какой это позволяют американцы», — заявил министр одной из европейских стран, участвующих в проекте.

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что его страна не планирует размещать французское ядерное оружие на своей территории в мирное время. В то же время, по его словам, страна хотела бы участвовать в инициативе, чтобы получать необходимую информацию и укреплять собственную безопасность. Стубб отметил, что развитие такого проекта может занять от десяти до пятнадцати лет.

Франция располагает примерно 290 ядерными боеголовками. Их носителями, в частности, являются истребители Rafale с крылатыми ракетами ASMP-A, предназначенными для нанесения ядерных ударов. В отличие от американского ядерного оружия, размещенного в Европе в рамках программы НАТО, французские ядерные силы не включены в механизмы ядерного планирования НАТО (Группу ядерного планирования) и остаются под исключительным национальным контролем. Французская ядерная доктрина допускает применение ядерного оружия в случае угрозы «жизненно важным интересам» страны, однако Париж не уточнял, какие именно территории входят в зону этих интересов.

Как отмечает WSJ, надежность французских ядерных гарантий может зависеть от результатов президентских выборов во Франции. Доверие европейских партнеров к Парижу может ослабить возможный приход к власти Марин Ле Пен, которая ранее поддерживала отношения с Владимиром Путиным и открыто заявляла, что прекратит финансовую помощь Украине в случае избрания президентом страны.

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Публикация:«Десять европейских стран присоединились к французской инициативе по ядерному сдерживанию России»

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