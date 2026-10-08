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Диверсии России обходятся Великобритании в 2,5 млрд фунтов в год — The Financial Times

The Insider
Фото: Hansard Society

Фото: Hansard Society

Экономические последствия от враждебных действий России против Великобритании обходятся Соединенному Королевству примерно в 2–2,5 млрд фунтов стерлингов в год (около $2,6–3,2 млрд). Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на доклад зампредседателя межпартийной парламентской группы по вопросам перевооружения лейбориста Грэма Дауни.

Британский депутат в новом отчете под названием «Налоги Путина» подсчитал расходы британского правительства на устранение последствий, восстановление и инвестиции в укрепление устойчивости, вызванные гибридной войной России против Соединенного Королевства.

В исследовании указывается, что в среднем убытки Британии из-за российских враждебных действий составляют 2–2,5 млрд фунтов в год. Из этой суммы 400–500 млн рассчитаны на основе инцидентов, произошедших в стране с 2022 года, — таких как атаки на компании Jaguar Land Rover, Royal Mail и поставщиков Национальной службы здравоохранения (NHS). Еще 1,47 млрд фунтов расходов вызваны кибератаками, связанными с Россией. Эта сумма была рассчитана на основе отраслевого анализа и разведданных. Кроме того, в 250–500 млн фунтов обошлось Великобритании повреждение подводных кабелей и связанной с ними инфраструктуры.

Как отмечает Дауни, реальные цифры могут оказаться существенно выше, поскольку официально публикуемые правительством данные отражают далеко не всю картину. Он подчеркивает, что в Великобритании отсутствует единая система оценки экономических последствий от деятельности враждебных государств, из-за чего много случаев диверсий остаются неучтенными в финансовом плане. В результате этого, заявляет депутат, ни члены парламента, ни общественность «не имеют четкого представления о финансовых последствиях».

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Публикация:«Диверсии России обходятся Великобритании в 2,5 млрд фунтов в год — The Financial Times»

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