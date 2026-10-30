Российские компании тратят на защиту от дронов десятки миллиардов рублей, больше всех — «Россети»

Больше всего на защиту от беспилотников в России тратят предприятия, которые обеспечивают дома электричеством, теплом и водой, а также гражданские аэропорты, выяснила «Новая газета Европа», изучив госзакупки. Первое место среди покупателей занимают «Россети» с дочерними компаниями — свыше 3 млрд рублей. На втором месте «Мосводоканал» с 1,7 млрд, еще 1,3 млрд выложила «Интер РАО». Далекий от Украины аэропорт Южно-Сахалинска потратил на противодействие дронам около 300 млн рублей.

Имена поставщиков в большинстве закупок после 2022 года скрыты, однако некоторых из них изданию удалось установить. Больше всего денег ушло на комплексы «Сапфир» от концерна КРЭТ, входящего в «Ростех». «Россети» купили их четыре раза — почти на 1,9 млрд рублей. Систему Kaspersky Antidrone госзаказчики приобрели минимум на 100 млн рублей, в частности ее использует аэропорт Шереметьево.

Чаще других в контрактах встречаются портативные детекторы «Булат» — 157 закупок на 388 млн рублей, хотя вместе с ними обычно покупали и иное оборудование. Сайт их разработчика 3mx зарегистрирован на петербургскую фирму «Тримикс», против которой ввели санкции Украина, ЕС, США и Швейцария. В 2024 году 70% компании принадлежали Людмиле Белоглазовой (Мешковой), а совладелец — Айрат Шагихаметов — с того же года пересел на кадиллак.

Под брендом «Гарпия», который фигурирует в 65 закупках на 163 млн рублей, в Россию ввозят продукцию китайской Shenzhen Greetwin Technology. Среди поставщиков с раскрытыми именами лидирует «Специальный технологический центр», выпускающий разведывательные дроны «Орлан», — он продал средства защиты от БПЛА на 193 млн рублей. Его попавшие под санкции учредители также занимаются винодельней «Мариваль» в Краснодарском крае.

24 августа Владимир Путин подписал указ, позволяющий вводить временное государственное управление имуществом компаний, если власти сочтут, что те недостаточно защищают критически важные объекты, в том числе от атак беспилотников.