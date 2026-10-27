Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

80.49

EUR

90.09

OIL

113.66

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

85

 

 

 

 

 

Новости

Нефтетерминал в Новороссийске через суд обязали усилить защиту от дронов. Его совладельцем управляет «Росхим» Ротенберга

The Insider
«Блокнот»

«Блокнот»

Ленинский районный суд Новороссийска обязал оператора нефтяного терминала усилить защиту от беспилотников после того, как прокуратура обнаружила нарушения требований безопасности. Речь идет о компании «Новороссийский топливный терминал» (НТТ), 50% которой принадлежит национализированной в июле группе «Трансбункер». Как установил The Insider по открытым корпоративным данным, с конца июля ее совладелец находится под управлением холдинга «Росхим», совет директоров которого возглавляет Игорь Ротенберг — сын миллиардера Аркадия Ротенберга.

Согласно тексту судебного акта, НТТ должен в течение трех месяцев после вступления решения в силу провести дополнительную оценку уязвимости склада нефтепродуктов судового сервисного центра «БТОФ-Терминал», а затем подготовить и направить в Росморречфлот обновленный план безопасности.

В течение шести месяцев компания должна оборудовать критические элементы объекта дополнительными защитными сооружениями, а также организовать обмен информацией между охраной терминала и подразделениями Минобороны, несущими боевое дежурство поблизости.

Нарушения были обнаружены еще в феврале 2026 года во время проверки транспортной прокуратуры с участием специалистов Росморречфлота. Суд установил, что компания не провела необходимую дополнительную оценку уязвимости объекта, не согласовала изменения в план обеспечения безопасности и не выполнила предусмотренные законодательством мероприятия по защите от беспилотников. Прокуратура указала, что это создает угрозу жизни и здоровью работников терминала, соседних предприятий и контрагентов.

Представитель компании возражал против требований прокуратуры, но суд удовлетворил иск. Мотивы возражений в опубликованном решении не раскрываются. НТТ обжаловал его в октябре, поэтому предписанные сроки начнут отсчитываться только после вступления судебного акта в законную силу, если его оставят без изменений.

Как терминал оказался связан с Ротенбергом

НТТ на паритетных началах принадлежит российской компании «Трансбункер Менеджмент» и зарегистрированной на Кипре Interbunker Management Limited. По данным корпоративных реестров, изученных The Insider, каждой из них принадлежит по 50% уставного капитала. Выручка оператора терминала за 2025 год составила 271,3 млн рублей, увеличившись примерно на 36% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль достигла 19,7 млн рублей против убытка в 5,6 млн рублей годом ранее.

В июле 2026 года Генпрокуратура добилась национализации группы «Трансбункер», которую ранее контролировали бизнесмены Иосиф Сандлер и Сергей Пугачёв. Надзорное ведомство утверждало, что стратегические предприятия находились под иностранным контролем, а за рубеж было выведено более 19 млрд рублей. Представители прежних владельцев оспаривали выводы прокуратуры.

После национализации структуры группы передали под управление «Росхима». В частности, 30 июля холдинг стал управляющей компанией «Трансбункер Менеджмент», владеющей половиной НТТ. К моменту вынесения решения о дополнительной защите терминала его совладелец уже находился под управлением компании, связанной с семьей Ротенбергов. Однако прокурорская проверка и подача иска состоялись еще при прежнем руководстве группы.

В последние месяцы портовая инфраструктура Новороссийска неоднократно подвергалась атакам беспилотников. В частности в начале сентября на Новороссийском мазутном терминале вспыхнул пожар после украинского удара. Возгорание подтверждали спутниковые данные NASA FIRMS.

Похожие нарушения выявлялись и на других российских предприятиях. В августе «Вёрстка» обнаружила, что в 2024–2026 годах под суд из-за недостаточной защиты от дронов попали как минимум 17 компаний и холдингов. Не менее 12 из них оштрафовали. Среди предприятий, к которым возникли претензии, были структуры «Газпрома», «Россетей», «Русала» и «Транснефти».

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Нефтетерминал в Новороссийске через суд обязали усилить защиту от дронов. Его совладельцем управляет «Росхим» Ротенберга»

Популярное

  1. «Двойники» Путина: кто стоит за кремлевской сетью дезинформации Doppelgаnger и чем они занимаются
  2. Химический брат. Как российское производство боеприпасов и взрывчатки зависит от поставок химикатов из КНР
  3. Выдал базу. За что осудили сотрудника сверхсекретного Управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД
  4. Гость в погонах. The Insider установил шпиона, вломившегося в резиденцию Африканского союза в Эфиопии: это ГРУ-шник, связанный с хакерами
  5. Модемобилизация: как КНР поставляет mesh-модемы для беспилотников, позволяющие им проникать вглубь Украины

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте