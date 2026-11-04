«Матрешка» и «секретные тюрьмы» в Украине: кремлеботы запустили кампанию, обвиняющую Киев в пытках военных и похищении иностранцев

Российская бот-сеть «Матрёшка» развернула кампанию по продвижению в соцсетях темы о якобы наличии в Украине «секретных тюрем», где пытают военнослужащих и иностранцев. Исследователи проекта «Блокировщик ботов», отслеживающие активность пророссийских ботов в соцсетях, передали The Insider информацию о более чем о 10 фейковых роликах и публикациях.

Видео и посты с «фотографиями» обложек зарубежных изданий оформлены под материалы различных СМИ, включая France 24 и Euronews, а также правозащитной организации Human Rights Watch и даже ООН. Все публикации строятся вокруг истории, случившейся 2 ноября в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, где, как утверждали местные жители, обнаружился частный дом с десятками военных в подвале. Власти Украины пообещали провести проверку и заявили о заранее спланированной провокации с целью вытащить одного военнослужащего, самовольно оставившего часть.

В роликах, распространяемых «Матрёшкой», говорится, что 2 ноября стало известно о существовании секретной тюрьмы в Киевской области, где бойцы батальона «Азов» якобы удерживали десятки военнослужащих, а также 14-летнего подростка, у которого обнаружились следы избиений и пыток. В версии ботов история обрастает различными подробностями – от массовых захоронений до причастности украинской разведки к преступлениям. Несколько видео заканчиваются утверждениями, что во Франции готовятся протесты с требованием прекратить помощь Украины. Авторы публикаций призывают зрителей распространять видео среди родственников и друзей.

Основные сюжеты:

Бойцы «Азова» якобы похищали европейцев с целью выкупа, а потом убивали их. В ролике с логотипом польского телеканала TVP World утверждается, что среди заключенных «секретной тюрьмы» могли находиться двое граждан Польши. За их освобождение похитители требовал и €30 тысяч, но после передачи денег связь с заложниками прервалась. Утверждается, что могли быть похищены и два французских добровольца, воевавших на стороне Украины.

В видео, оформленном как материал Human Rights Watch, говорится, что в Украине якобы действуют сотни секретных тюрем. Со ссылкой на правозащитную организацию утверждается, что тайные подвалы используются для пыток, убийств и шантажа.

Французское издание Franc-Tireur, в свою очередь, якобы сообщает об обнаружении массового захоронения на территории так называемой секретной тюрьмы в Киевской области, где обнаружили тела 64 человек.

В ролике, оформленном как сюжет Euronews, утверждается, что глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов знал о существовании секретных тюрем в стране. Авторы материала заявляют, будто европейские партнеры неоднократно предупреждали Киев, что публикация сведений о пытках может подорвать поддержку Украины среди стран ЕС.

В еще одном видео, стилизованном под материал глобальной инициативы ООН — «Остановите изнасилования прямо сейчас — Действия ООН против сексуального насилия в условиях конфликта», утверждается, что 14-летний «освобожденный» подросток якобы подвергался также сексуальному насилию. Авторы публикации утверждают, что подобные преступления совершались в «секретных тюрьмах» регулярно, и теперь во Франции намерены потребовать от правительства Эммануэля Макрона прекращения финансирования Украины.

Одновременно с этим распространяются изображения, имитирующие первые полосы западных изданий, в частности, La Croix и Leberation, которые якобы пишут о вскрывшихся доказательствах «преступлений, совершенных Владимиром Зеленским». Израильское издание The Jerusalem Report и вовсе якобы сообщает о «возрождении нацизма» в Украине.

У The Insider имеются ссылки на оригинальные посты и материалы от «Блокировщика ботов», подтверждающие, что разместившие их аккаунты принадлежат сети «Матрёшка». Редакция не публикует прямые ссылки, чтобы не способствовать распространению фейков.

Что такое «Матрёшка»

Под «Матрёшкой» исследователи понимают российскую операцию по массовому распространению фейков через координированную инфраструктуру ботов, троллей и анонимных площадок. Задача — создавать искусственный информационный шум и манипулировать восприятием событий как в России, так и за рубежом. Проект «Блокировщик ботов» назвал операцию «Матрёшкой» по аналогии с русской игрушкой: боты прячутся один за другим, фейки распространяются слоями через разные платформы, что затрудняет выявление источника.

Механизм работает в двух направлениях. Первое — создание массы фейковых профилей, которые выдают себя за обычных людей, независимые СМИ или аналитические центры. Эти аккаунты генерируют десятки постов ежедневно, копируя местную манеру речи. Второе — одновременный запуск одинакового контента в соцсетях. Чтобы выглядеть убедительно, боты используют логотипы известных западных изданий и правозащитных структур.