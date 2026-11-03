Полиция установила личности около 100 участников беспорядков под Киевом, где, как утверждалось, обнаружили дом с десятками военных в подвале

Служба безопасности Украины (СБУ) идентифицировала около 100 человек, принимавших участие в беспорядках в Петропавловской Боршаговке под Киевом. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель председателя СБУ Иван Рудницкий. Рассматривается вопрос об их задержании, одна женщина уже задержана. Днем ранее сообщалось о столкновениях граждан с сотрудниками правопорядка около частно дома, где, как утверждалось, против воли удерживали и пытали несколько десятков мужчин. Власти подобные обвинения отрицают.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил ТСН, что 3 ноября была задержана женщина, которая днем ранее приехала к частному дому в Петропавловской Борщаговке на машине скорой помощи и заявила о незаконном удержании там военных. Буданов заявил:

«Были факты провокаций. С чего это всё началось? Одна женщина, надев по какой-то причине форму медицинского персонала и приобретя перед этим автомобиль скорой помощи, со своим водителем как минимум за 3 суток до этого провела, скажем так, разведку этого объекта. Это всё зафиксировано. С ней ведется дальнейшая работа. В ее телефоне были обнаружены все эти материалы. То есть готовилось преднамеренное действие. Есть переписка, есть фотографии и так далее. Есть переписка с определенными Telegram-каналами, которые начали массовую рассылку».

По словам Буданова, о мотивах женщины пока ничего не известно. Он предположил, что ее целью было «поднять свой рейтинг или заработать определенные деньги. Не исключил Буданов и «немного иную — антигосударственную цель».

Как заявил зампредседателя СБУ Иван Рудницкий, помимо этой женщины, органам удалось установить личности еще около 100 человек, принимавших активное участие в беспорядках. По его словам, решается вопрос о задержании и предъявлении подозрений. Он заверил, что целью организаторов прошедших столкновений было «похитить одного из военнослужащих» и создать общественный резонанс.

Глава МВД Украины Иван Выговский, в свою очередь, назвал ложью утверждения, что в доме в Петропавловской Борщаговке насильно удерживали и пытали мужчин. По его словам, одна из участниц беспорядков хотела таким образом вызволить мужчину, самовольно оставившего часть. Выговский заверил:

«Это своеобразная схема вытаскивания уклонистов. Эта дама именно с этой целью и ехала».

Как писал ранее The Insider, в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом обнаружили частный дом, в подвале которого, по словам женщины, представившейся сотрудницей скорой помощи, находились около 25–30 человек. Местные жители утверждали, что в здании против воли удерживали и пытали мужчин. Собравшиеся 2 ноября у дома потребовали освободить военнослужащих. Присутствовавшие на месте люди обращали внимание на синяки под глазами и следы побоев у военных.

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что дом использовался для временного размещения мобилизованных и военнослужащих, задержанных после самовольного оставления воинских частей (СОЧ). Таких, по его словам, там было четверо, их госпитализировали. По его словам, остальные находившиеся в доме мужчины — военнослужащие Нацгвардии. Полиция объявила, что никакого незаконного удержания якобы не было, Нацгвардия сперва распространила заявление полиции, а позже пообещала провести служебное расследование.

Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова вечером 2 ноября пообещала провести проверку условий и причин нахождения людей в доме. Она заверила, что сейчас «все военнослужащие в безопасности, им оказывается необходимая медицинская помощь».