Под Киевом обнаружили дом с десятками военных в подвале. Местные заявили, что там пытают людей, Нацгвардия отрицает незаконное удержание

В селе Петропавловская Борщаговка под Киевом обнаружили частный дом, в подвале которого, по словам сотрудницы скорой помощи, находились около 25–30 человек. Местные жители утверждали, что людей удерживали против их воли и пытали. В частности около дома собрались родственники тех, кого удерживают.

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что дом использовался для временного размещения мобилизованных и военнослужащих, задержанных после самовольного оставления воинских частей (СОЧ). Таких, по его словам, там четверо, их госпитализировали. По его словам, остальные находившиеся в доме мужчины — военнослужащие Нацгвардии. Полиция объявила, что никакого незаконного удержания якобы не было, Нацгвардия сперва распространила заявление полиции, а позже пообещала провести служебное расследование.

Что произошло возле дома

Первоначально о происходящем сообщил местный ресурс Borshchagivka.news. По его информации, в частном доме на улице Солнечной, 7 якобы против воли удерживали около 40 человек. Возле здания собрались местные жители, появились сообщения о пострадавших и возможной гибели человека.

Собравшиеся жители попытались прорваться на территорию дома, выбить ворота и открыть их. Одна из женщин рассказала журналистам, что внутри находится ее сын, которого сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) задержали по дороге на работу.

Как сообщила полиция Киевской области, правоохранителей вызвали сотрудники частной службы скорой помощи, которым препятствовали в доступе к человеку. Прибывшие полицейские установили, что в частном доме находились военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины.

На распространившихся в социальных сетях видеозаписях собравшиеся возле здания люди требуют открыть ворота и пытаются попасть на территорию дома. Они обвиняют находящихся внутри в незаконном удержании людей и пытках.

Что рассказали медики и очевидцы

Сотрудница скорой помощи, которой удалось попасть в здание, рассказала, что в подвале находятся примерно 25–30 человек. По ее словам, люди не понимают, в каком положении находятся.

«Мы договорились, что нам сейчас передадут четырех больных, и мы их заберем и отвезем в больницу», — сказала медик.

Присутствовавшие возле дома люди обращали внимание на синяки под глазами и следы побоев у военнослужащих. Как передает УНИАН, они обвиняли людей на территории здания в пытках и требовали освободить находящихся внутри.

«Российская агрессия не дает права пытать людей. Кто вам дал право пытать людей?» — спросил один из присутствующих.

Собравшиеся также требовали предоставить военнослужащим возможность самостоятельно рассказать об условиях своего содержания.

Почему военнослужащие находились в частном доме

На место происшествия прибыл командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко. Он сообщил журналистам УНИАН, что четверых военнослужащих, нуждавшихся в медицинской помощи, это якобы самовольно оставившие часть, их уже доставили в больницу.

«Мы знаем, что военнослужащие — это наше всё, они защищают нашу страну. Плохое отношение к ним — это невозможно. Четырех военнослужащих, нуждающихся в медицинской помощи, мы отправили. Это военнослужащие, которые были захвачены после вооруженного столкновения и возвращены в подразделения. Остальные военнослужащие — это военнослужащие Национальной гвардии», — заявил Пивненко.

Позднее командующий заявил, что частный дом использовался как пункт временной дислокации. По его словам, там размещали мобилизованных, которых после оформления документов отправляли в учебные центры, а также военнослужащих, задержанных после самовольного оставления воинских частей.

Пивненко рассказал, что дом арендован. По его утверждению, использование частных домов для временного размещения военнослужащих является обычной практикой, поскольку в Украине не хватает помещений воинских частей.

После госпитализации четырех человек в здании оставались 18 военнослужащих, сообщил командующий Нацгвардией.

Что заявили полиция и Нацгвардия

Полиция Киевской области заявила, что информация о незаконном удержании людей и гибели человека не соответствует действительности.

Национальная гвардия также распространила это заявление полиции и подтвердила, что людей, нуждавшихся в медицинской помощи, забрала скорая помощь. В ведомстве пообещали позднее сообщить диагнозы и характер возможных травм госпитализированных. Информацию о погибших Нацгвардия также опровергла.

Позднее в НГУ сообщили, что некоторых родственников и представителей общественности допустили в здание и дали им возможность поговорить с находившимися внутри людьми. По данным ведомства, новых обращений за медицинской помощью не поступало.

«Будет назначено служебное расследование, правоохранительные органы работают над установлением всех обстоятельств и предоставлением независимой правовой оценки. Если будут установлены нарушения, виновные ответят по закону», — заявили в Нацгвардии.

Ведомство пообещало регулярно публиковать информацию о состоянии пострадавших и ходе проверки.

Пока неизвестно, кто именно отвечал за размещение военнослужащих в доме, действительно ли их там пытали, почему медиков первоначально не допускали к нуждавшемуся в помощи человеку и при каких обстоятельствах четверым госпитализированным потребовалась медицинская помощь.