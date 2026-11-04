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Новости

Российский экспорт зерна по Черному и Азовскому морю сократился более чем в 16 раз — подсчеты Reuters

The Insider
Фото: «Ведомости»

Фото: «Ведомости»

В сентябре этого года Россия экспортировала через Черное и Азовское моря всего 0,3 млн тонн зерна — в десятки раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит агентство Reuters. Экспорт серьезно осложнился из-за обмена ударами в регионе между Россией и Украиной. 

По подсчетам агентства, в сентября прошлого года Россия экспортировала по Черному и Азовским морям 4,74 миллиона тонн зерна. Получается, год к году объемы экспорта этими маршрутами упали примерно в 16 раз. 

Это произошло на фоне эскалации кампании против российской портовой инфраструктуры и судов в регионе. Страдают от уже российских ударов и украинские суда и порты. В общей сложности с обоих сторон конфликта пострадали около 400 судов за последние полгода, подсчитали в аналитической компании Ambrey Analytics. Война парализует торговлю в Черном море и сторонам приходится искать альтернативные торговые маршруты. 

Так, Россия увеличила транзит зерна и других грузов через балтийские порты. Раньше значительная часть — порядка 90% — экспорта приходилась именно на черноморские порты, но сейчас доля балтийского экспорта выросла. Например, в прошлом месяце около 60% всего морского экспорта Россией пошло через Балтийское море. Вырос и спрос на железнодорожные перевозки зерна, но стоимость таких услуг тоже подскочила в разы. 

В общей сложности, как ранее писали аналитики, экспорт российского зерна по морю в сентябре упал примерно на 60% в годовом исчислении. Помимо балтийских маршрутов выросли поставки также по Каспийскому морю (в основном в Иран) и через Дальний Восток. 

В начале сентября при этом Владимир Путин оценил ущерб от украинских атак в акватоирии Черного и Азовских морей как 1% ВВП. Он утверждал, что это «не критический ущерб».  

В то же время украинский морской экспорт в сентябре сократился до 0,81 млн тонн по сравнению с 2,1 млн тонн в сентябре прошлого года, пишет Reuters. Это падение примерно в 2,5 раза. 

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Публикация:«Российский экспорт зерна по Черному и Азовскому морю сократился более чем в 16 раз — подсчеты Reuters»

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