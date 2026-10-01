Эстония запретила транзит зерна из РФ. Его и так нет, но власти хотят гарантировать, что Москва не использует эстонские порты в будущем

Эстония запретила транзит зерна из России и Беларуси через свою территорию. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.

«Россия атакует украинские порты, блокирует экспорт украинского зерна, а затем ищет новые маршруты для собственного зерна. Эстония такой маршрут не предоставит. Я предупреждал еще в сентябре: не стоит планировать перевозку российского зерна через Эстонию. Сегодня это предупреждение обрело силу закона. Совместно с Латвией и Литвой мы работаем над тем, чтобы порты стран Балтии не стали транзитными путями для России».

Как отмечает эстонское издание Postimees, до сих пор транзит российского зерна через Эстонию «был практически нулевым». Однако власти страны беспокоит то, что Россия ищет новые пути вывоза и может попытаться использовать эстонские порты.

В 2024 году Европейский союз ввел заградительные таможенные пошлины на зерновые из России и Беларуси с целью остановить импорт в ЕС. Пошлины, однако, не исключают возможности транзита зерна через ЕС в третьи страны.

Накануне «Ведомости» писали, что, по оценкам участников рынка, с июля по сентябрь Россия отправит на экспорт 8–8,5 млн тонн зерна. За тот же период прошлого года объемы экспорта составили 14 млн тонн. Главным покупателем стал Иран, куда российскую продукцию доставляют через Каспийское море. Российский зерновой союз в сентябре сообщил, что поставки российской пшеницы за границу во второй декаде сентября сократились в четыре раза. Кроме того, сузилась география экспорта: в 2025 году в аналогичный период поставки шли в 29 стран, теперь их осталось только 8.

Латвия и Литва также рассматривают вопрос о запрете на поставки российского зерна через свои порты. Власти этих стран подозревают, что под видом российского зерна провозится в том числе сельхозпродукция с оккупированных территорий Украины.

Россия увеличила транзит через балтийские порты из-за украинских атак в Черном и Азовском море, которые вынудили искать новые маршруты для экспорта.