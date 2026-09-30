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Новости

Экспорт российского зерна в начале сезона упал почти вдвое, крупнейшим покупателем стал Иран — «Прозерно»

The Insider
Иллюстрация к материалу

За первые три месяца нового сельскохозяйственного сезона, начавшегося 1 июля, Россия вывезет за рубеж лишь 8–8,5 млн тонн зерна, в том числе 5,6–7 млн тонн пшеницы. Такую оценку на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» привел гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко, пишут «Ведомости». Годом ранее за тот же период было экспортировано 14 млн тонн, а в среднем этот показатель составляет 15–20 млн тонн.

Главным покупателем российского зерна стал Иран, куда его доставляют через Каспийское море. Он приобрел 531 тысячу тонн кукурузы, 467 тысяч тонн ячменя и 192 тысячи тонн пшеницы. Поскольку Иран не входит в число крупных потребителей пшеницы, в структуре экспорта выросла доля кукурузы и ячменя. Турция, обычно получающая зерно через Чёрное море, урезала закупки до 1,9%, взяв 78 тысяч тонн пшеницы.

Как отметил Петриченко, при рекордном урожае в 134–135 млн тонн (без учета оккупированных регионов Украины) возможности для вывоза крайне ограничены, а спрос внутри страны снижается. Причины — закрытие Азово-Черноморского бассейна для торгового судоходства и подорожание перевозок в другие порты, прежде всего балтийские. Таким образом, экспорт не превысит 39 млн тонн при потенциале в 59 млн тонн.

По прогнозу аналитика, к 1 июля 2027 года остатки зерна составят от 28 до 35 млн тонн. Это сопоставимо с рекордным 2022 годом, хотя тогда экспорт шел активно. Избыток приведет к падению цен на внутреннем рынке, а запланированных государственных интервенций в 3 млн тонн, Петриченко считает, недостаточно. Озимый сев уже отстает от прошлогоднего на 800 тысяч га, а на юге площади могут сократиться еще на 1 млн га.

В начале сентября сообщалось, что Латвия и Литва обсуждают запрет на вывоз российского зерна через свои порты. Россия нарастила транзит через страны Балтии после украинских атак, нарушивших работу маршрутов через Чёрное и Азовское моря. В прошлом сезоне через черноморские и азовские порты прошло 46,3 млн тонн российского зерна — то есть 90% всего морского экспорта.

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Публикация:«Экспорт российского зерна в начале сезона упал почти вдвое, крупнейшим покупателем стал Иран — «Прозерно»»

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