После атак по портам России начались сбои с вывозом зерна по железной дороге. Стоимость перевозок выросла на 25%

Российские производители и экспортеры зерна столкнулись с перебоями железнодорожных перевозок после того, как из-за украинских атак на порты Черного и Азовского морей грузы начали массово перенаправлять на Балтику и Дальний Восток. РЖД отказывает в согласовании заявок на перевозки, отменяет ранее выданные разрешения, а вагоны простаивают в ожидании отправки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. За последний месяц перевозка зерна в вагонах-хопперах в направлении балтийских портов подорожала на 25%. При этом экспорт российской пшеницы за июль–сентябрь сократился примерно на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Проблемы затронули отправителей сельскохозяйственной продукции из Сибири, Краснодарского края и Ростовской области. В конце сентября ситуацию обсуждали на заседании оперативного штаба Минсельхоза по переориентации грузовых потоков. О сложностях с вывозом продукции сообщили представители «Деметра-Холдинга», «АСТ Компани М», «Топ Грейн», группы компаний «Русский дом», Новоалтайского промышленного комбината и Российского союза мукомольных и крупяных предприятий.

По словам собеседников «Коммерсанта», железнодорожные перевозчики отказывают в согласовании заявок на отправку грузов, ограничивают их объемы и отменяют уже достигнутые договоренности. Из-за ограниченной пропускной способности железных дорог РЖД отказывает в отправке грузов даже по ранее согласованным заявкам. В результате вагоны скапливаются на местах погрузки, что создает дефицит свободного подвижного состава.

В Центре ценовых индексов отмечают, что за последний месяц стоимость долгосрочной аренды фитинговых платформ выросла на 26%, до 1600 рублей в сутки. На отдельных рейсах аренда достигает 5000 рублей в сутки. В «Союзсахаре» сообщили, что стоимость перевозки одного контейнера увеличилась с 270 тысяч до 425 тысяч рублей, то есть на 57,4%.

В РЖД утверждают, что задействовали все необходимые ресурсы для обеспечения перевозок на северо-западном и дальневосточном направлениях, а зерновые грузы получили повышенный приоритет. При этом в компании признают, что согласование заявок зависит от пропускной способности железнодорожной инфраструктуры и готовности портов своевременно принимать прибывающие составы. В Минсельхозе также сказали, что власти субсидируют перевозку зерна и работают над расширением пропускной способности железных дорог.

После остановки южных портов экспорт переместился на Балтику

Проблемы с железнодорожными перевозками стали следствием масштабных изменений экспортной логистики после атак беспилотников на российские порты и торговые суда в Черном и Азовском морях. В июле и августе 2026 года часть крупнейших зерновых терминалов на юге России приостанавливала работу или ограничивала прием грузов.

В частности, The Insider писал, что в середине августа после атаки беспилотников остановились два крупнейших зерновых терминала Новороссийска. Один из них принадлежит «Деметра-Холдингу», который теперь оказался среди компаний, сообщивших Минсельхозу о проблемах с железнодорожными перевозками.

В конце лета в Ростовской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации из-за остановки портов и нарушений судоходства. В распоряжении губернатора Юрия Слюсаря говорилось о скоплении значительных объемов сельскохозяйственной продукции, которую производители не могли вывезти.

В результате российские экспортеры резко увеличили использование балтийских портов. Согласно данным «Русагротранса», в сентябре через них прошло более 60% экспортных поставок российской пшеницы. Однако возможности альтернативных маршрутов ограничены. За сезон с июля 2025 года по июнь 2026-го Россия вывезла через порты Черного и Азовского морей 46,3 млн тонн зерна, или 90% всего морского экспорта. Как утверждает Reuters, совокупная мощность действующих зерновых терминалов российских портов Балтики оценивалась максимум в 7 млн тонн в год. Как подсчитал The Insider, это соответствует лишь 15% объема, который за предыдущий сезон прошел через южные порты.

Впрочем, Россия пытается увеличить эти мощности за счет перепрофилирования других терминалов. В сентябре Reuters выяснило, что зерно начали отправлять через портовые объекты, ранее использовавшиеся для перевалки удобрений и угля. Среди них терминал «Ультрамар» в Усть-Луге и несколько терминалов Санкт-Петербурга. Аналогичные планы появились в Мурманске.

Россия недосчиталась более 4 млн тонн экспорта пшеницы за три месяца

Несмотря на переориентацию поставок, российские экспортеры не смогли компенсировать потери южного направления. По оценке аналитического центра «Русагротранс», за июль–сентябрь 2026 года Россия экспортировала около 7 млн тонн пшеницы против 11,3 млн тонн за аналогичный период 2025-го. Объем поставок сократился примерно на 4,3 млн тонн, или на 38%.

При этом дополнительная нагрузка на железнодорожную инфраструктуру возникает не только из-за зерна. Согласно данным Института проблем естественных монополий, которые приводит «Коммерсантъ», в августе экспортные поставки через основные пункты пропуска на северо-западе России увеличились на 18,8%, до 13 млн тонн. Перевозки зерна на этом направлении выросли в 6 раз, черных металлов — на 91,6%, угля — на 56,7%.

Дополнительные сложности для российских экспортеров создают возможные ограничения со стороны соседних государств. В начале октября Эстония, Латвия и Литва обратились к Евросоюзу с предложением запретить транзит российского зерна через территорию ЕС. Эстония еще 1 октября ввела собственный запрет. Эти меры касаются транзита через страны Евросоюза и сами по себе не запрещают экспорт из российских балтийских портов.

Задержки с вывозом зерна усиливают давление на внутренние закупочные цены и сокращают доходы российских аграриев. Ранее The Insider рассказывал, что в аннексированном Крыму некоторые фермеры начали оставлять урожай на полях, поскольку стоимость производства зерна превышает цену его продажи. По словам одного из сельхозпроизводителей, выращивание килограмма зерна обходится в 13–15 рублей, тогда как продать его удается не дороже 10 рублей. На положение крымских хозяйств также повлияли дефицит топлива и рост других производственных расходов.