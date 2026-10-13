В Крыму фермеры бросают урожай на полях после топливного кризиса. Продать зерно удается лишь ниже себестоимости

В аннексированном Крыму фермеры отказываются от выращивания зерновых и оставляют собранный урожай на полях из-за низких закупочных цен. Несмотря на рост урожая на 62,4% — по сравнению с прошлым годом — до 1,8 млн тонн, производство зерна для некоторых хозяйств оказалось убыточным из-за увеличения затрат на производство, сообщает ForPost.

По словам владельца нескольких сельхозпредприятий в Белогорском районе Олега Зубкова, себестоимость производства килограмма зерна составляет 13–15 рублей, тогда как продать его удается в лучшем случае за 10 рублей. Таким образом, производители теряют от 3 до 5 рублей на каждом килограмме, а цена реализации оказывается на 23–33% ниже себестоимости. По словам Зубкова, некоторые аграрии предпочитают оставлять урожай на полях, чтобы избежать дополнительных убытков, и задумываются об отказе от посева озимых культур в следующем году.

На положение сельхозпроизводителей также повлияли дефицит топлива и воды, перебои с электричеством и рост производственных расходов. Из-за погодных условий уборочная кампания началась с опозданием как минимум на две недели и в отдельных районах растянулась более чем на полтора месяца.

Назначенный Россией министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк признал проблему с реализацией урожая. По его словам, регион производит значительно больше зерна, чем потребляет, а расходы на транспортировку больших объемов продукции снижают рентабельность сельского хозяйства.

«Нам стоит обратить внимание на более маржинальные культуры. Мы не съедаем то количество зерна, которое производим ежегодно, у нас серьезный профицит. Нужно понимать, стоит ли его столько производить и заниматься крупнотоннажной логистикой», — заявил Кратюк.

Власти рассматривают возможность изменения структуры посевов в пользу более прибыльных культур — подсолнечника, рапса и льна. Одновременно региональное министерство сельского хозяйства обсуждает с федеральными властями дополнительные субсидии, компенсацию логистических расходов, продление кредитов и предоставление льготных займов.