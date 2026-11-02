Болгария выбрала президентом пророссийскую Йотову. Общество поддерживает курс властей «пересидеть» войну, несмотря на атаки БПЛА — политолог

После подсчета 100% бюллетеней Илияна Йотова, выступающая за диалог с Москвой и против военных поставок Украине, набрала 57,5% голосов во втором туре на выборах президента Болгарии. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома страны. Ее соперник Андрей Гюров — проевропейский кандидат — получил 39,4%. Выборы проходили на фоне серии ударов по гражданским судам у берегов Болгарии. Как пояснил The Insider руководитель Центра содействия реформам (Киев) Георгий Чижов, эти атаки оказали, скорее, обратное влияние на результат кампании, поскольку и местное общество, и нынешние власти солидарны во мнении о необходимости «тихо пересидеть» войну России против Украины.

Как сообщает издание БНТ, проукраинский и прозападный кандидат на пост президента Болгарии Андрей Гюров признал поражение во втором туре выборов. При этом он удивился итоговому отрыву, который составил около 18%. Гюров признался, что в его команде «не ожидали такой разницы», но пообещал продолжить политическую борьбу.

Выборы в Болгарии прошли на фоне неоднократных ударов беспилотников по торговым гражданским судам у берегов Болгарии и Румынии. Если румынские власти напрямую обвинили в атаках Россию, то их болгарские коллеги продолжают настаивать, что достоверно установить ответственных за удары не удается. При этом премьер-министр Болгарии Румен Радев отмечал, что такие инциденты «могут быть выгодны России».

Как пояснил The Insider руководитель Центра содействия реформам (Киев) Георгий Чижов, эти атаки не встревожили избирателей, скорее, дали обратный эффект, поскольку местные жители не воспринимают удары по торговым судам, идущим из украинских портов, как угрозу болгарскому обществу, и в целом поддерживают решение правительства отказаться от резкой реакции на атаки российских беспилотников.

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