Болгария выбрала президентом пророссийскую Йотову. Общество поддерживает курс властей «пересидеть» войну, несмотря на атаки БПЛА — политолог

После подсчета 100% бюллетеней Илияна Йотова, выступающая за диалог с Москвой и против военных поставок Украине, набрала 57,5% голосов во втором туре на выборах президента Болгарии. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома страны. Ее соперник Андрей Гюров — проевропейский кандидат — получил 39,4%. Выборы проходили на фоне серии ударов по гражданским судам у берегов Болгарии. Как пояснил The Insider руководитель Центра содействия реформам (Киев) Георгий Чижов, эти атаки оказали, скорее, обратное влияние на результат кампании, поскольку и местное общество, и нынешние власти солидарны во мнении о необходимости «тихо пересидеть» войну России против Украины.
Как сообщает издание БНТ, проукраинский и прозападный кандидат на пост президента Болгарии Андрей Гюров признал поражение во втором туре выборов. При этом он удивился итоговому отрыву, который составил около 18%. Гюров признался, что в его команде «не ожидали такой разницы», но пообещал продолжить политическую борьбу.
Выборы в Болгарии прошли на фоне неоднократных ударов беспилотников по торговым гражданским судам у берегов Болгарии и Румынии. Если румынские власти напрямую обвинили в атаках Россию, то их болгарские коллеги продолжают настаивать, что достоверно установить ответственных за удары не удается. При этом премьер-министр Болгарии Румен Радев отмечал, что такие инциденты «могут быть выгодны России».
Как пояснил The Insider руководитель Центра содействия реформам (Киев) Георгий Чижов, эти атаки не встревожили избирателей, скорее, дали обратный эффект, поскольку местные жители не воспринимают удары по торговым судам, идущим из украинских портов, как угрозу болгарскому обществу, и в целом поддерживают решение правительства отказаться от резкой реакции на атаки российских беспилотников.
Эксперт отметил:
«Избиратели голосовали за Йотову не потому, что она пророссийская, а потому, что она представляет политическую силу, которая пользуется доверием и представляет экс-президента Радева — ее бывшего начальника. По сути это голосование за правящую нынче партию. Болгарами курс партии воспринимается не как пророссийский, а как наведение порядка после бурных политических страстей, которые царили в стране последние годы.
Пророссийский элемент во всем этом — это неготовность Радева и Йотовой занимать сторону Украины. Отсюда же вытекает и отказ от резкой реакции на атаки российских беспилотников у берегов Болгарии. Понятно, что атакам подвергаются суда, которые идут из украинских портов. Ни руководство Болгарии, ни население не видят рисков для болгар и судов, которые не торгуют с Украиной. Это изоляционистская и немного эгоистичная позиция: „Мы тут пересидим тихо, и нас это не коснется“. Вот это и была мотивация голосовать за Йотову.
С точки зрения внутренней политики болгарам нравится, что вместо сложных коалиционных правительств, которые всё время распадались и сотрясали страну, пришли спокойные ребята. Еще не пришло время предъявлять им какой-то счет. Да, с точки зрения Украины это пророссийские президент и премьер, но болгары смотрят на это не так. Большая часть поддерживает позицию властей: „Мы всё это пересидим и не будем ни с кем ссориться“.
В принципе поддержка Гюрова тоже была неплохая. Он четко позиционировал себя как проевропейский и проукраинский кандидат. Поэтому в Болгарии это не игра в одни ворота».