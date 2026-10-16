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Новости

Болгария попросила НАТО разместить в стране боевые самолеты и системы защиты от дронов после атак на суда в Чёрном море

The Insider
Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Болгария официально обратилась к НАТО с просьбой перебросить в страну боевые самолеты и системы противодействия беспилотникам. Об этом в пятницу, 16 октября, заявил министр обороны Димитр Стоянов, передает Reuters. Поводом стала серия ударов дронов по торговым судам в Чёрном море.

На этой неделе беспилотники поразили два судна у румынского побережья, после чего на них начался пожар. 13 октября у берегов Болгарии после атаки дрона затонуло торговое судно, и София вызвала российского посла. По оценке Reuters, удары показали, какую угрозу для судоходства у юго-восточного фланга НАТО несет война дронов, связанная с вторжением России в Украину.

Стоянов сказал:

«Мы направили письма и запрос генеральному секретарю НАТО и верховному главнокомандующему объединенными силами НАТО в Европе с призывом усилить наши возможности, что подразумевает и размещение дополнительных сил на нашей территории. Ждем их решения».

Министр намерен в ближайшее время встретиться с коллегами из Румынии и Турции, чтобы обсудить координацию действий и общий подход к ситуации в Чёрном море. Болгария, ранее предложившая мораторий на удары по гражданским судам в регионе, также рассчитывает до конца октября присоединиться к антидроновой инициативе НАТО.

15 октября исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце сообщил, что после разговора с болгарским коллегой стороны решили предложить черноморским странам альянса создать совместное военное командование для защиты от дронов. За полторы недели у берегов Болгарии и Румынии беспилотники атаковали шесть гражданских судов. Болгарские власти не стали прямо обвинять Россию, однако премьер Румен Радев заявил, что результат атак «выгоден Российской Федерации».

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Публикация:«Болгария попросила НАТО разместить в стране боевые самолеты и системы защиты от дронов после атак на суда в Чёрном море»

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