Премьер-министр Бельгии подал прошение об отставке. Его правительство выступает против конфискации замороженных российских активов

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер 2 ноября подал прошение об отставке королю Филиппу из-за провала согласования бюджета. Об этом сообщила пресс-служба Королевского дворца страны. Монарх не стал сразу одобрять заявление главы правительства, а инициировал консультации с лидерами партий, входящих в правящую коалицию. Нынешнее правительство Бельгии — последовательный противник конфискации российских активов, замороженных преимущественно в бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Премьер Барт де Вевер заявил королю Филиппу о желании уйти в отставку после провала коалиционных переговоров о бюджете Бельгии на 2027 год. Как говорится в заявлении Королевского дворца, монарх отложил решение об отставке и призвал правительство прийти к компромиссу в переговорах по бюджету. Филипп намерен встретиться 3 ноября с лидерами партий, входящих в правящую коалицию, а после этого еще раз провести беседу с Бартом де Вевером.

Как отмечает издание Politico, кабмин Бельгии оказался в тупике после того, как взял на себя обязательство сэкономить около €10 млрд в бюджете к 2029 году. По прогнозу Центробанка страны, дефицит бюджета Бельгии увеличится до 5,7% в 2028 году. В 2025-м он составлял 5,2%.

Politico обращает внимание, что в случае объявления в стране досрочных парламентских выборов, в Бельгии первые места могут занять радикальные политические силы. Согласно опросам, наибольшей поддержкой пользуется крайне правая партия «Фламандский интерес» (26%), а следом за ней идет крайне левая «Партия труда» (23%).

Правительственный кризис в Бельгии происходит на фоне возобновившихся в Евросоюзе дискуссий о необходимости конфисковать замороженные в Европе активы российского Центробанка и отправить их на помощь Украине. Бóльшая часть из российских €200 млрд хранится в бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear. Нынешнее правительство Бельгии последовательно отвергает возможность конфискации.

Власти страны опасаются: если использовать российские активы на помощь Украине, Россия может подать в суд, и тогда отвечать придется именно Бельгии. Бельгийские чиновники настаивают, что «любое предложение, касающееся замороженных российских активов, должно предусматривать полное и юридические безупречное решение, охватывающее как активы, так и обязательства Euroclear и бельгийского государства». Власти страны требуют перераспределения рисков между всеми странами Евросоюза.

Как пояснял The Insider финансовый аналитик, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) Александр Коляндр, Брюссель опасается, что если с российского Центробанка внезапно снимут санкции, тогда Россия окажется вправе потребовать назад свои замороженные активы. Эксперт отметил, что из-за этого возникает риск больших финансовых издержек для Бельгии. По его словам, если в капитале Euroclear возникнет дыра, правительству Бельгии придется ее закрывать, потому что оно является акционером Euroclear.