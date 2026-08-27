Четыре страны ЕС направили Еврокомиссии письмо о поиске новых вариантов использования €200 млрд замороженных активов России для Украины

Несколько стран ЕС направили письмо в Еврокомиссию (ЕК) с призывом вернуться к работе над вариантами использования замороженных российских активов на €200 млрд в интересах Украины. Об этом сообщила газета The Financial Times. Требования к ЕК выдвинули Швеция, Нидерланды, Испания и Польша. Агентство Bloomberg уточнило, что письмо на имя главы европейской дипломатии Каи Каллас было подписано министрами иностранных дел. Активная дискуссия вокруг судьбы российских активов остановилась минувшей зимой, когда Бельгия, где хранится большинство замороженных средств, заблокировала подобные инициативы, опасаясь судебных исков со стороны России.

Как отмечает Bloomberg, использование российских активов, замороженных в Европе, станет одной из ключевых тем на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Ирландии 1–2 сентября. Инициаторами возобновления дискуссии выступили Испания, Польша, Нидерланды и Швеция, чьи главы МИД в письме к Каллас заявили:

«Украина нуждается в большей финансовой поддержке как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Используя замороженные активы, ЕС может гарантировать, что Россия без промедления заплатит за разрушения, которые она причиняет Украине, и одновременно снизить бремя для наших собственных налогоплательщиков».

Дипломаты потребовали, чтобы эксперты ЕК изучили новые варианты использования замороженных средств в интересах Украины и нашли способы распределить риски подобного шага между всеми странами — членами ЕС. Доходы от замороженных денег уже используются Евросоюзом в схемах поддержки Украины: с их помощью финансируется кредит для Киева в размере €50 млрд.

Однако идея задействовать на эти цели сами активы была заблокирована Бельгией. Бóльшая часть средств, о которых идет речь, находится в брюссельском депозитарии ценных бумаг Euroclear. Власти страны опасаются: если использовать российские активы на помощь Украине, Россия может подать в суд, и тогда отвечать придется именно Бельгии.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в середине августа посещал Киев. Во время визита он заявил, что страна в целом открыта к использованию российских замороженных активов, но другие страны ЕС должны разделить с ней все связанные с этим риски.

Источник The Financial Times в ЕС, знакомый с ходом внутренних дискуссий, заявил, что с декабря 2025 года никто так и не предложил нового варианта использования российских активов:

«У нас нет волшебного белого кролика, которого можно было бы вытащить из шляпы. Но мы можем дорабатывать и корректировать те же самые юридические предложения. И если политическая обстановка изменится, может, что-то и получится».