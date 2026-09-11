В ЕС возобновили работу над планом конфискации замороженных активов РФ. Их предлагают вывести из-под юрисдикции Бельгии

Еврокомиссия (ЕК) возобновила работу над сценариями изъятия замороженных в Европе активов российского Центробанка. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT). Один из вариантов: создать отдельную структуру и перевести туда деньги — около €200 млрд, преимущественно хранящиеся в бельгийском депозитарии Euroclear. В конце августа четыре страны ЕС направили письмо в ЕК с призывом вернуться к разработке вариантов использования активов РФ в интересах Украины. Как отмечает издание Politico, сейчас группу государств, настаивающих на поиске решения по российским деньгам, возглавляет Германия.

Как подчеркивает FT, к возобновлению дискуссии вокруг замороженных российских активов Еврокомиссию подтолкнули растущие оборонные расходы Украины и обсуждения конфигурации общего бюджета ЕС на 2028–2034 годы. Европейские чиновники подчеркивают, что сейчас главная задача — разработать сценарий, который окажется приемлемым для Бельгии, ранее блокировавшей любую подобную инициативу.

Бóльшая часть из российских €200 млрд хранится в бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear. Власти страны опасаются: если использовать российские активы на помощь Украине, Россия может подать в суд, и тогда отвечать придется именно Бельгии. Как сообщает FT, бельгийские чиновники настаивают, что «любое предложение, касающееся замороженных российских активов, должно предусматривать полное и юридические безупречное решение, охватывающее как активы, так и обязательства Euroclear и бельгийского государства».

Один из обсуждаемых вариантов — предложение экс-министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и французского евродепутата от правящей партии Эммануэля Макрона Натали Луазо. Они предложили создать отдельную структуру в рамках ЕС, куда можно было бы перевести российские деньги, хранящиеся в Euroclear. Такой подход, по мнению некоторых европейских чиновников, позволил бы дать Бельгии гарантии защиты от юридических рисков.

Ранее возобновить разработку вариантов использования средств Центробанка России в интересах Украины от ЕК потребовали Швеция, Нидерланды, Испания и Польша. В их письме на имя главы европейской дипломатии Каи Каллас говорилось:

«Украина нуждается в большей финансовой поддержке как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Используя замороженные активы, ЕС может гарантировать, что Россия без промедления заплатит за разрушения, которые она причиняет Украине, и одновременно снизить бремя для наших собственных налогоплательщиков».

Сейчас, как пишет Politico, группу стран, настаивающих на поиске скорейшего решения, возглавляет Германия. Они, в частности, предлагают одобрить новый кредит для Украины, который был бы обеспечен российскими активами. По данным издания, цель Берлина — радикально сократить бюджет Евросоюза.