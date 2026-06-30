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Euroclear подал в суд Брюсселя иск к Центробанку РФ. Депозитарий утверждает, что российский суд не имел права разбирать его спор с ЦБ

The Insider
Штаб-квартира Euroclear в Брюсселе. Фото: Belga

Штаб-квартира Euroclear в Брюсселе. Фото: Belga

Бельгийский депозитарий Euroclear подал в Брюссельский суд по корпоративным делам иск против Центробанка России. Как пишет 30 июня The Brussels Times со ссылкой на газету L’Echo, депозитарий требует признать незаконным решение Арбитражного суда Москвы, который в мае удовлетворил иск ЦБ о взыскании с Euroclear 18,17 трлн рублей (€220 млрд) – в такую сумму Банк России оценил ущерб от блокировки российских активов.

Предварительные слушания состоялись 25 июня. Euroclear утверждает, что российский суд не имеет полномочий для рассмотрения спора между депозитарием и Центробанком и что дело должно разбираться в бельгийской юрисдикции. Адвокат Euroclear назвал разбирательство, проходившее в московском суде за закрытыми дверьми, «несправедливым» и «фиктивным».

В настоящее время на счетах в Euroclear находится €200 млрд, принадлежащих ЦБ РФ. Это большая часть российских активов, замороженных в ЕС. Как сообщалось ранее, с 15 февраля 2024 года депозитарий перечислил в Европейский фонд для Украины около €6,6 млрд из доходов, полученных от реинвестирования замороженных российских активов. Следующий транш в пользу Украины в размере €1,4 млрд должен быть переведен в июле.

В апреле Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск управляющей компании «Альфа-Капитал» к Euroclear Bank о взыскании убытков по заблокированным ценным бумагам. Как сообщалось, речь сумма взыскания составила 15 млрд рублей. Речь шла о доходах, которые эмитенты выплатили по ценным бумагам клиентов «Альфа-Капитал», но эти средства не были получены из-за их заморозки в Euroclear на фоне санкций.

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