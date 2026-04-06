Российский арбитраж обязал Euroclear выплатить более 15 млрд рублей по иску «Альфа-Капитал»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск управляющей компании «Альфа-Капитал» к Euroclear Bank о взыскании убытков по заблокированным ценным бумагам. Это следует из данных картотеки суда. В решении от 6 апреля указано: «Иск удовлетворить полностью».

По данным РИА «Новости», сумма взыскания превышает 15 млрд рублей. Речь идет о доходах, которые эмитенты выплатили по ценным бумагам клиентов «Альфа-Капитал», но эти средства не были получены из-за их заморозки в Euroclear на фоне санкций.

Изначально, в феврале 2024 года, «Альфа-Капитал» подал иск с требованием взыскать стоимость заблокированных активов и недополученный доход на сумму 248 млрд рублей. Позже, после пересчета рыночной стоимости бумаг, объем требований вырос до 319 млрд рублей. Однако в августе прошлого года суд отклонил этот иск.

Иски к Euroclear

Судебные споры с Euroclear Bank из-за блокировки активов продолжаются с 2022 года — после введения санкций российские инвесторы и банки лишились доступа к своим ценным бумагам и доходам по ним.

Одним из крупнейших истцов стала управляющая компания УК «Первая». В июле 2023 года она подала иск в Арбитражный суд Москвы на сумму около 185 млрд рублей, требуя компенсации стоимости заблокированных активов и связанных с этим убытков. Иск касался более 1500 ценных бумаг, а сумма требований неоднократно уточнялась.

В мае 2025 года суд частично удовлетворил этот иск, взыскав с Euroclear около 15 млрд рублей. При этом какие именно требования были удовлетворены, не уточнялось, а полный текст решения опубликован не был.

Параллельно компания подавала и другие иски. В частности в апреле 2024 года УК «Первая» обратилась в суд с требованием взыскать около 165 млрд рублей — сумму, эквивалентную стоимости заблокированных акций. Однако в апреле 2025 года суд полностью отклонил этот иск.

Аналогичные дела ведут и другие участники рынка. Так, в конце 2024 года Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear 688 млн рублей в пользу Сбербанка, а ранее Банк «Санкт-Петербург» добился решения в свою пользу в бельгийском суде.

«Это российское решение. И они не первые кто взыскал что-то с Euroclear, там уже очередь выстроилась. В ЕС такие решения незаконны. Более того, есть ответные механизмы. То что с Euroclear взыщут тут, он сможет взыскать ответно в ЕС», — отмечает в разговоре с The Insider юрист российской консалтинговой компании.