Депозитарий Euroclear перечислил Украине €6,6 млрд из доходов от замороженных активов России

Бельгийский депозитарий Euroclear с 15 февраля 2024 года перечислил в Европейский фонд для Украины около €6,6 млрд из доходов, полученных от реинвестирования замороженных российских активов. Об этом говорится в отчете компании за первый квартал 2026 года, опубликованном 8 мая.

Следующий транш в пользу Украины оценивается в €1,4 млрд и должен быть переведен в июле 2026 года. В первом квартале текущего года Euroclear зарезервировал €744 млн для отчисления в качестве «непредвиденного взноса» (windfall contribution) — эта сумма формируется из чистой прибыли, которую депозитарий получает от размещения денежных остатков с заблокированных счетов Банка России.

Процентные доходы Euroclear от подсанкционных российских активов в январе–марте 2026 года составили €1,1 млрд — на 23% меньше, чем за тот же период годом ранее. В компании объясняют снижение падением процентных ставок и предупреждают, что и дальше эти доходы будут зависеть от денежно-кредитной политики. Прямые расходы депозитария, связанные с санкциями и российскими контрмерами, оцениваются в €38 млн, потери выручки — еще в €9 млн.

На конец марта 2026 года баланс Euroclear Bank достиг €237 млрд, из них €200 млрд приходится на замороженные российские активы. Депозитарий продолжает участвовать в судебных разбирательствах в России, инициированных в том числе Банком России, и оценивает вероятность неблагоприятных решений как высокую, поскольку Москва не признает международные санкции. Отмечается, что поступления от подсанкционных активов остаются основным источником средств, которые ЕС с 2024 года направляет на поддержку Украины.

Российские государственные активы на сумму €210 млрд страны Евросоюза в декабре 2025 года договорились заморозить бессрочно — раньше заморозку приходилось продлевать каждые полгода и ее в любой момент могли заблокировать Венгрия или Словакия. Решение должно было также подтолкнуть Бельгию поддержать план ЕС по выдаче Украине кредита до €165 млрд под залог самих активов. Возвращать заем Киев будет, только если Россия выплатит репарации за ущерб от войны. ЦБ России тогда назвал планы ЕС незаконными и подал иск к Euroclear в московский арбитраж.