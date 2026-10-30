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Новости

Платформу российской оппозиции при ПАСЕ, издательство Vidim Books и три организации движения Муна объявили «нежелательными» в России

The Insider
Фото: Telegram-канал Владимира Кара-Мурзы

Фото: Telegram-канал Владимира Кара-Мурзы

В российский реестр «нежелательных организаций» добавили Платформу для диалога с российскими демократическими силами при Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), независимое издательство Vidim Books и еще 9 организаций. Новые записи появились в реестре Минюста 30 октября, обратила внимание «Медиазона». Решения Генпрокуратуры о признании организаций «нежелательными» были приняты 12–21 октября.

Платформу для диалога с российскими демократическими силами ПАСЕ создала в октябре 2025 года. В январе 2026 года в ее состав вошли 15 представителей российской оппозиции, в том числе Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Владимир Кара-Мурза, Любовь Соболь, Олег Орлов и Надежда Толоконникова. Участники платформы могут присоединяться к политическим группам ПАСЕ, но не имеют права голосовать на пленарных заседаниях Ассамблеи.

В список также попало Vidim Books — независимое европейское издательство русскоязычных книг. Среди его авторов — Дмитрий Глуховский, Антон Долин, Монеточка, Людмила Петрушевская, Виктор Шендерович, Линор Горалик и Алексей Уминский. Само издательство называет себя платформой для распространения книг на русском языке «без цензуры и ограничений».

Сразу три организации из нового списка связаны с движением Объединения, основанным южнокорейским проповедником Мун Сон Меном. Это зарегистрированная в Южной Корее Федерация семей за объединение и мир во всем мире (Family Federation for World Peace and Unification), а также две американские организации — Федерация за всеобщий мир (Universal Peace Federation) и Федерация женщин за мир во всем мире (Women’s Federation for World Peace). Последователей движения называют мунитами, они известны, в частности, массовыми свадебными церемониями, на которых одновременно заключают браки тысячи пар.

Кроме того, «нежелательными» признали Институт исследования проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете (IFSH), американскую United Help Ukraine, эстонскую «Антивоенную пастырскую инициативу», украинскую правозащитную группу СІЧ, Senate Square Society из США и «Ингушский культурный центр» в Тбилиси.

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Публикация:«Платформу российской оппозиции при ПАСЕ, издательство Vidim Books и три организации движения Муна объявили «нежелательными» в России»

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