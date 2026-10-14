Генпрокуратура признала «нежелательным» образовательное пространство Frame в Тбилиси

Российская Генпрокуратура признала «нежелательной организацией» образовательное пространство Frame в Грузии. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на реестр на сайте Минюста.

Решение о включении в реестр ведомство приняло еще 29 сентября, однако, не сообщало об этом.

За репост публикаций площадки или участие в их мероприятиях теперь может грозить штраф по статье за «участие в деятельности нежелательной организации». За повторное нарушение возможно уголовное дело.

Пространство Frame появилось в Тбилиси весной 2022 года. Площадка проводит просветительские лекции, вечера писем политзаключенным, а также другие мероприятия: например, организует школу расследовательской журналистики и палаточный лагерь для активистов и правозащитников.

В фервале этого года пространство и его координатора Максима Иванцова внесли в реестр «иноагентов».

Помимо Frame, в реестр «нежелательных» также попали:

«Институт Молдовы в Лейпциге» при Лейпцигском университете (Moldova-Institut Leipzig)

Фонд по изучению России, Украины и Беларуси RAAM (Raam op Rusland, «Окно в Россию»)

и эстонский фонд «Волна с Украиной к победе и процветанию», открытый врачом и членом российской платформы при ПАСЕ Андреем Волной.

Об их включении в этот перечень также стало известно не из отдельных пресс-релизов Генпрокуратуры, а из обновлений списка Минюста.