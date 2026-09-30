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В петербургской колонии у заключенных изъяли книги зарубежных авторов, чтобы затем сжечь в печи — «Фонтанка»

The Insider
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В исправительной колонии № 6 в петербургском Обухово 29 сентября у осужденных забрали книги иностранных писателей. Об этом «Фонтанке» сообщил один из читателей издания.

По его словам, зарубежную литературу собрали и в тюремной библиотеке, и у самих заключенных, чтобы затем уничтожить в печи. Источник рассказал, что было разрешено оставить только Библию и русскую классику.

В ГУ ФСИН по Петербургу и Ленинградской области в ответ на запрос «Фонтанки» заявили, что в колониях идет плановая ежемесячная сверка библиотечных фондов и книг, принадлежащих осужденным. В ведомстве утверждают, что проверка проходит в соответствии с российским законодательством и Федеральным списком экстремистских материалов Минюста. Кроме того, по данным пресс-службы, проверяющие следят за отсутствием изданий, пропагандирующих «культ насилия» и «криминальную субкультуру», а также книг с инструкциями по изготовлению запрещенных предметов и веществ.

Личную литературу, которая не входит в список экстремистских материалов, но проверку не прошла, по словам представителей ФСИН, не уничтожают — ее передают родственникам или хранят среди вещей осужденного до его освобождения. Уничтожать, как уверяют в ведомстве, можно только ветхие библиотечные книги и издания из федерального экстремистского списка. Произведения иностранных авторов и русская классика, по версии ФСИН, остаются в фондах и выдаются заключенным по установленным правилам.

В начале сентября «Коммерсантъ» сообщал, что Минцифры ищет возможность сохранить в библиотеках и магазинах книги «иноагентов» и «нежелательных организаций», выпущенные до присвоения им этого статуса. По оценке министерства, при буквальном исполнении законов муниципальные библиотеки могут лишиться до 50–70% фондов, а научные — 10–15%.

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Публикация:«В петербургской колонии у заключенных изъяли книги зарубежных авторов, чтобы затем сжечь в печи — «Фонтанка»»

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