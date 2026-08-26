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Новости

В спецхран «деструктивной литературы» Ленинки поместили книги Стивена Хокинга и комикс про принцесс — «Ъ»

The Insider
Фото: «Коммерсантъ»

Фото: «Коммерсантъ»

В «закрытое хранилище деструктивной литературы» при Российской государственной библиотеке (РГБ, известной как Ленинка) поместили биографию Уинстона Черчилля, книги «современных украинских националистов», детские научно-популярные книги Стивена Хокинга и комикс об отношениях двух принцесс. Об этом рассказала газета «Коммерсантъ», чей корреспондент смогла попасть на экскурсию в хранилище. 

Доступ в спецхран есть у спецслужб, также его могут запросить ученые — «исследователи национализма», например. Последним, однако, придется для этого пройти отдельное собеседование в РГБ. 

Сейчас хранилище работает уже больше года. Там порядка 20 тысяч книг, большая часть — на украинском языке. 

В спецхране пять разделов: 

  1. Идеология «правящей украинской элиты»; 
  2. Украинский национализм; 
  3. Взгляд зарубежных авторов на украинско-российский конфликт; 
  4. «Политизированная» детская литература; 
  5. Книги «современных украинских националистов».

Среди книг «деструктивных» оказались мемуары украинских военных о событиях 2014–2018 годов на Донбассе, работы украинских и зарубежных политологов. Например, в хранилище попала работа Дэвида Сэттера «Меньше знаешь, лучше спишь. Путь России до террора и диктатуры Ельцина и Путина». Ее включение в число недоступных для читателей книг создатели спецхрана объяснили так: 

«Он представляет Россию как „преступное“ и „криминальное“ государство, созданное В. Путиным».

Попали в хранилище и другие книги. Это: 

  • Трехтомник Люси и Стивена Хокингов о приключениях мальчика Джорджа;
  • Биография Черчилля от Мартина Гилберта;
  • Сборник прозы музыканта Кузьмы Скрябина, лидера рок-группы «Скрябiн»; 
  • Комикс Кейти ОʼНилл «Принцесса + принцесса: долго и счастливо» об отношениях двух принцесс.

Хотя в некоторых случаях выбор был неожиданным, в РГБ объяснили, что руководствовались конкретными мерками. Например, для включения произведения в спецхран было достаточно, «если Россию называют „Московщиной“, а россиян — „большевиками“». 

Внутри хранилища также есть жетоны солдат ВСУ и бронежилет «Корсар М3». Встречает посетителей стенд с фотографией Владимира Путина и его цитатой: 

«Искажение истории, насаждение мифов, размывание ценностей — во многом именно с этого, с этих мифов и начинается раскачка государств и народов».

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