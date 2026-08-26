В спецхран «деструктивной литературы» Ленинки поместили книги Стивена Хокинга и комикс про принцесс — «Ъ»

В «закрытое хранилище деструктивной литературы» при Российской государственной библиотеке (РГБ, известной как Ленинка) поместили биографию Уинстона Черчилля, книги «современных украинских националистов», детские научно-популярные книги Стивена Хокинга и комикс об отношениях двух принцесс. Об этом рассказала газета «Коммерсантъ», чей корреспондент смогла попасть на экскурсию в хранилище.

Доступ в спецхран есть у спецслужб, также его могут запросить ученые — «исследователи национализма», например. Последним, однако, придется для этого пройти отдельное собеседование в РГБ.

Сейчас хранилище работает уже больше года. Там порядка 20 тысяч книг, большая часть — на украинском языке.

В спецхране пять разделов:

Идеология «правящей украинской элиты»; Украинский национализм; Взгляд зарубежных авторов на украинско-российский конфликт; «Политизированная» детская литература; Книги «современных украинских националистов».

Среди книг «деструктивных» оказались мемуары украинских военных о событиях 2014–2018 годов на Донбассе, работы украинских и зарубежных политологов. Например, в хранилище попала работа Дэвида Сэттера «Меньше знаешь, лучше спишь. Путь России до террора и диктатуры Ельцина и Путина». Ее включение в число недоступных для читателей книг создатели спецхрана объяснили так:

«Он представляет Россию как „преступное“ и „криминальное“ государство, созданное В. Путиным».

Попали в хранилище и другие книги. Это:

Трехтомник Люси и Стивена Хокингов о приключениях мальчика Джорджа;

Биография Черчилля от Мартина Гилберта;

Сборник прозы музыканта Кузьмы Скрябина, лидера рок-группы «Скрябiн»;

Комикс Кейти ОʼНилл «Принцесса + принцесса: долго и счастливо» об отношениях двух принцесс.

Хотя в некоторых случаях выбор был неожиданным, в РГБ объяснили, что руководствовались конкретными мерками. Например, для включения произведения в спецхран было достаточно, «если Россию называют „Московщиной“, а россиян — „большевиками“».

Внутри хранилища также есть жетоны солдат ВСУ и бронежилет «Корсар М3». Встречает посетителей стенд с фотографией Владимира Путина и его цитатой: