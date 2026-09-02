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Минцифры ищет возможность оставить в библиотеках книги «иноагентов», изданные до получения ими статуса — «Ъ»

The Insider
Фото: «Коммерсантъ»

Фото: «Коммерсантъ»

Российское Минцифры прорабатывает варианты, при которых в магазинах и библиотечных фондах останутся книги авторов-«иноагентов» или «нежелательных организаций», изданные до присвоения этих статусов. Об этом пишет «Коммерсантъ». 

Варианты юридической легализации таких книг сейчас обсуждаются с Минюстом, МВД и администрацией президента. Готового решения еще нет. 

Инициатива начала обсуждаться из-за возникшей перед муниципальными библиотечными фондами проблемы: распространение книг от «нежелательных организаций» попадает под административную и уголовную ответственность. Из-за этого по мере обновления реестра в зону риска попадают и издания, напечатанные уже давно. По оценкам самого ведомства, из-за буквального исполнения текущего законодательства научные библиотеки лишатся 10–15% своего фонда, а муниципальные — до 50–70%. 

В Минцифры по этой причине считают, что правоприменение в этом контексте необходимо пересмотреть, рассказал «Ъ» глава департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии министерства Владимир Григорьев: 

«Нежелательными организациями у нас, допустим, признаны Фонд Сороса и Всемирный фонд дикой природы, которые в 1990-х годах финансировали издание русской классики, а также лучшие образцы краеведческой литературы, — сказал „Ъ“ господин Григорьев. — Также нежелательными объявлены ведущие университеты, включая Йельский, Беркли и Стэнфорд, которые выпускают учебники по физике, астрономии и математике. Таким образом, при прямом исполнении действующего закона они должны быть запрещены и изъяты из библиотек и книжных магазинов».

Сложная ситуация возникла также с книгами, чьи авторы, переводчики либо иллюстраторы попали в список «иностранных агентов». Они подлежат обязательной маркировке 18+ и могут быть изъяты. Чтобы избежать юридических рисков, библиотеки предпочитают убирать даже книги, к которым «иноагенты» имеют косвенное отношение — например, являются авторами предисловия, какой-то отдельной главы или статьи в сборнике. 

«Для библиотек это означает риск массового изъятия социально значимых изданий, для граждан — сужение доступа к литературе, для государства — нарастание числа конфликтных случаев, которые будут восприниматься обществом как формальные и несправедливые», — пояснил собеседник газеты в Российском книжном союзе.

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