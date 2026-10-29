Ставрополье отложило до 2027 года выплаты раненым на войне и семьям погибших

Правительство Ставропольского края изменило порядок выплат участникам войны и их семьям. Если краевой минтруд одобрит заявление на пособие с 1 ноября по 31 декабря 2026 года, деньги перечислят только в 2027-м — «в течение 30 рабочих дней со дня поступления в установленном порядке финансовых средств на лицевой счет министерства», обнаружил The Insider.

Отсрочка касается единовременных пособий раненым и участникам войны с госнаградами, а также семьям погибших. Если других членов семьи нет, под нее попадают и совершеннолетние дети погибшего. Обычно деньги перечисляют в течение пяти рабочих дней после решения. Но в порядке есть оговорка: если на счете краевого минтруда нет средств для выплаты, необходимо будет ждать их поступления.

С августа за легкое ранение край платит 250 тысяч рублей, за тяжелое — 500 тысяч. Семья погибшего получает 1 млн рублей, которые делятся поровну между родственниками. Новый порядок также отказывает в пособии тем, кто уже получил аналогичную выплату в другом регионе.

Выплаты семьям погибших на войне в 2026 году сократили как минимум восемь регионов, последней стала Смоленская область. Самарская область отменила региональную выплату полностью. Правительство России тем временем предлагает продлить срок выплаты «гробовых» с 30 дней примерно до семи месяцев.