Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

80.87

EUR

90.17

OIL

114.64

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

83

 

 

 

 

 

Новости

Ставрополье отложило до 2027 года выплаты раненым на войне и семьям погибших

The Insider
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Правительство Ставропольского края изменило порядок выплат участникам войны и их семьям. Если краевой минтруд одобрит заявление на пособие с 1 ноября по 31 декабря 2026 года, деньги перечислят только в 2027-м — «в течение 30 рабочих дней со дня поступления в установленном порядке финансовых средств на лицевой счет министерства», обнаружил The Insider.

Отсрочка касается единовременных пособий раненым и участникам войны с госнаградами, а также семьям погибших. Если других членов семьи нет, под нее попадают и совершеннолетние дети погибшего. Обычно деньги перечисляют в течение пяти рабочих дней после решения. Но в порядке есть оговорка: если на счете краевого минтруда нет средств для выплаты, необходимо будет ждать их поступления.

С августа за легкое ранение край платит 250 тысяч рублей, за тяжелое — 500 тысяч. Семья погибшего получает 1 млн рублей, которые делятся поровну между родственниками. Новый порядок также отказывает в пособии тем, кто уже получил аналогичную выплату в другом регионе.

Выплаты семьям погибших на войне в 2026 году сократили как минимум восемь регионов, последней стала Смоленская область. Самарская область отменила региональную выплату полностью. Правительство России тем временем предлагает продлить срок выплаты «гробовых» с 30 дней примерно до семи месяцев.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Ставрополье отложило до 2027 года выплаты раненым на войне и семьям погибших»

Популярное

  1. «Двойники» Путина: кто стоит за кремлевской сетью дезинформации Doppelgаnger и чем они занимаются
  2. Выдал базу. За что осудили сотрудника сверхсекретного Управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД
  3. Химический брат. Как российское производство боеприпасов и взрывчатки зависит от поставок химикатов из КНР
  4. Гость в погонах. The Insider установил шпиона, вломившегося в резиденцию Африканского союза в Эфиопии: это ГРУ-шник, связанный с хакерами
  5. «Написать от лица израильтянки, что страна перегружена военными расходами»: как Кремль распространяет дезинформацию в Израиле

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте