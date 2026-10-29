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Новости

Республика Марий Эл урезала выплату добровольцам почти в шесть раз — до 400 тысяч рублей

The Insider
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Глава Марий Эл Юрий Зайцев подписал указ, который снижает региональную единовременную выплату за контракт с Минобороны с 2,3 млн до 400 тысяч рублей, обнаружил The Insider. Новый размер вознаграждения действует для тех, кто подписал контракт 29 октября или позже. Тем, кто успел до 28 октября, заплатят по прежней ставке.

Теперь обычные добровольцы получат от республики столько же, сколько подследственные, обвиняемые и осужденные, подписавшие контракт. Им региональную выплату в 400 тысяч рублей установили с 1 октября. С учетом федеральных 400 тысяч новый контрактник получит 800 тысяч рублей. Заключенным федеральная выплата с 2025 года не положена.

Марий Эл уже снижала выплату до 400 тысяч рублей в октябре 2025 года. С января 2026 года общую сумму подняли до 2,5 млн, в марте региональную часть увеличили еще на 500 тысяч. С 18 мая она составляла 2,3 млн рублей.

С сентября многомиллионные выплаты за контракт начали сокращать и другие регионы. Мордовия снизила ее почти вчетверо: с 3 млн до 800 тысяч рублей, Иркутская область — с 2,1 млн до 1,8 млн рублей.

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Публикация:«Республика Марий Эл урезала выплату добровольцам почти в шесть раз — до 400 тысяч рублей»

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