Забайкалье выделило 2,4 млрд рублей НКО экс-министра. Ей разрешено оплачивать вербовку контрактников и «демилитаризацию военной техники»

Власти Забайкальского края в 2026 году выделили 2,4 млрд рублей автономной некоммерческой организации «Патриотическое», обнаружил The Insider. По правилам субсидии организация может оплачивать «услуги по поиску и подбору кандидатов» для заключения контрактов с Минобороны, а также «демилитаризацию военной техники». Получателями этих денег могут быть в том числе физические лица. Сумма записана в поправках к краевому бюджету, которые Законодательное собрание приняло 21 октября.

С этими поправками расходы на «Патриотическое» выросли на 315 млн рублей. В предыдущей редакции бюджета, принятой 24 сентября, на организацию было заложено 2,08 млрд рублей. На 2027 и 2028 годы для нее предусмотрено около 3,4 млн и 3,3 млн рублей.

Организацию в 2024 году создал краевой департамент государственного имущества и земельных отношений, он же выдает ей субсидию. Порядок субсидии правительство края утвердило в ноябре 2024 года. Тогда деньги предназначались на «деятельность, связанную с проведением специальной военной операции». В апреле 2025 года к целям добавили «демилитаризацию военной техники». Что под этим понимается, в документах не уточняется, а результатом субсидии названо «осуществление мероприятий по демилитаризации военной техники». В октябре 2025 года организации разрешили тратить деньги на «привлечение лиц к участию в специальной военной операции». В апреле 2026 года правительство края изменило порядок субсидии по протесту прокурора, который требовал привести его в соответствие с законодательством. Тем же постановлением в список расходов добавили оплату «услуг по поиску и подбору кандидатов» для контрактов с Минобороны.

С 1 июля «Патриотическое» возглавляет бывший исполняющий обязанности министра строительства Забайкалья Алдар Бальжиров. Бальжиров переехал в регион из Бурятии, где руководил мусорным регоператором «ЭкоАльянс». В 2023 году его отстранили от руководства министерством после публичной критики губернатора Александра Осипова. Затем Бальжиров работал в Старобешевском районе «ДНР», который «курирует» Забайкалье, а в 2025 году подписал контракт с Минобороны.

В 2026 году суды отказались возобновить уголовное дело о халатности и злостном неисполнении судебного решения. Его возбудили против Бальжирова и двух бывших глав районов из-за выплат пострадавшим от паводка 2021 года. Фигурантами были Бальжиров и двое бывших глав районов. Следователи хотели проверить, по назначению ли потрачены бюджетные деньги, и выяснить, почему пострадавшие месяцами ждали выплат за утраченное жилье.

Предыдущий директор «Патриотического» Анна Лыткина до этого руководила краевым Центром обслуживания, содержания и продаж казённого имущества. В 2019–2020 годах учреждение отвечало за покупку квартир для детей-сирот и получило на это более 532 млн рублей. Свыше 38 млн из них остались неосвоенными, а 28 сирот так и не получили положенное жильё. Против Лыткиной возбудили дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК), однако суд её оправдал. По словам одной из потерпевших, судья назвала Лыткину «стрелочником» и посоветовала требовать ответа с министерств. Прокуратура собиралась обжаловать оправдательный приговор.

Ранее The Insider выяснил, как устроен рынок частных вербовщиков на войну. Деньги региональных бюджетов проходят через НКО и подрядчиков к частным вербовщикам, которые получают оплату за каждый подписанный контракт.