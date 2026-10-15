В Липецке выплаты контрактникам увеличили на 183%. Область направит еще почти 900 млн рублей на вербовку людей на войну

В Липецке единовременные муниципальные выплаты за заключение контракта с Минобороны увеличили на 183% — с 600 тысяч до 1,7 млн рублей. Одновременно власти Липецкой области приняли решение направить еще 869 млн рублей на вербовку людей для участия в войне в Украине. Соответствующие расходы The Insider обнаружил в постановлении областного правительства № 511 от 13 октября 2026 года. Деньги включили в государственную программу «обеспечения общественной безопасности» и предусмотрели для перечисления муниципалитетам.

Согласно сообщению городских властей, 13 октября депутаты Липецкого горсовета одобрили дополнительную выплату в размере 1,1 млн рублей тем, кто заключит военный контракт с 6 октября по 1 декабря 2026 года. Она суммируется с действующей муниципальной выплатой в 600 тысяч рублей. Таким образом, выплаты из городского бюджета выросли почти в 2,8 раза. С учетом федеральных, региональных и муниципальных средств за заключение контракта теперь обещают 3,1 млн рублей, а при поступлении в войска беспилотных систем — 3,6 млн рублей. Дополнительные расходы городские власти намерены предусмотреть при уточнении бюджета на 2026 год.

В тот же день правительство Липецкой области утвердило изменения в государственную программу «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области». В нее добавили отдельный ведомственный проект «Обеспечение мероприятий в связи с проведением специальной военной операции». Его задача сформулирована как «повышение эффективности комплектования граждан на военную службу», а ожидаемый результат — проведение мероприятий по набору граждан.

На новый проект в 2026 году предусмотрено 869 млн рублей. Вся сумма должна поступить из областного бюджета муниципалитетам в виде межбюджетных трансфертов. При этом постановление не раскрывает, как деньги распределят между городами и районами, сколько человек планируется привлечь на военную службу и на какие именно мероприятия пойдут средства.

После внесения поправок расходы областной программы общественной безопасности на 2026 год выросли с 1,923 млрд до 2,792 млрд рублей — на 45,2%. Увеличение в точности совпадает с суммой, выделенной на новый проект. В предыдущей редакции программы отдельного направления финансирования мероприятий по набору военнослужащих не было.

По оценке американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), в 2026 году российская армия ежемесячно теряет убитыми, ранеными и пропавшими без вести от 30 тысяч до 34 тысяч человек, тогда как набор новых военнослужащих составляет около 27 тысяч в месяц. Таким образом, приток новобранцев, по всей видимости, не компенсирует потери на фронте.

Как выяснил The Insider, в России сформировался целый рынок частных вербовщиков, получающих бюджетные средства за привлечение контрактников. Вознаграждения посредникам могут достигать 1,25 млн рублей за одного человека, причем эти деньги выплачиваются сверх сумм, которые получают сами военнослужащие.