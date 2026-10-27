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CNN: Россия переходит от денежных выплат к принуждению при вербовке на войну

The Insider
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

В России набор на войну постепенно смещается от денежных стимулов к принуждению и обману, пишет CNN со ссылкой на родственников завербованных, юристов и правозащитников. Чаще всего жертвами становятся уязвимые мужчины — должники, люди с проблемами со здоровьем или алкоголем. Проект «Призыв к совести» зафиксировал всплеск таких жалоб в июле и августе.

Один из собеседников CNN рассказал, что в июле его дядю, сотрудника оборонного госпредприятия в возрасте под 60 лет, увезли на машине люди в штатском. Мужчине дали подписать документ якобы с уведомлением о том, что к нему приходили, но потом он оказался контрактом с Минобороны. Вскоре мужчина позвонил родным с полигона в Луганске, а в конце сентября его признали пропавшим без вести.

Живущий в Берлине военный юрист Артём Клыга говорит, что с начала лета число подобных обращений резко выросло. Он сказал, что это теперь «повседневная практика». Одним из центров принудительной вербовки в июне стала Пензенская область.

Мужчин на улицах часто забирают люди без опознавательных знаков, и родственники подозревают, что ими движет выплата за каждого приведенного контрактника. Регионы таких бонусов не скрывают — губернатор Рязанской области Павел Малков в августе прошлого года пообещал за каждого нового бойца от 50 до 300 тысяч рублей. Глава отдела Восточной Европы и Евразии германского института SWP Янис Клюге считает, что Кремль вряд ли напрямую стоит за принуждением, но как минимум не против таких мер.

Ранее The Insider выяснил, что в России сложился рынок частных вербовщиков, который финансируется из региональных бюджетов. Выплаты рекрутерам за одного контрактника доходят до 1,25 млн рублей, а в инструкциях одного из агентств среди «целевых аудиторий» названы банкроты, клиенты микрофинансовых организаций и люди с зависимостями.

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Публикация:«CNN: Россия переходит от денежных выплат к принуждению при вербовке на войну»

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