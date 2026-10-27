Украина запустила первый тестовый спутник для собственной сети связи на фоне конфликта из-за Starlink

Украинская компания HIMERA совместно с датской GomSpace вывела на орбиту первый испытательный спутник OBRIA NANO, который должен стать основой будущей независимой украинской сети связи. Аппарат запустили еще 1 октября 2026 года на ракете SpaceX Falcon 9, однако о его испытаниях компании сообщили только сейчас. Проект развивается на фоне конфликта Украины с Илоном Маском и администрацией Дональда Трампа из-за ограничений работы Starshield — военной версии спутниковой связи Starlink.

По словам разработчиков, спутник OBRIA NANO проходит плановые испытания на орбите. Их результаты рассчитывают использовать для дальнейшего создания собственной украинской спутниковой сети связи. Аппарат будет находиться под контролем украинского оператора и использоваться для обеспечения стратегической безопасности страны, говорится в сообщении компании. В перспективе планируется развернуть сеть спутников, которая покроет всю территорию Украины и дополнит европейские спутниковые системы:

«Для нас этот проект — нечто большее, чем просто запуск спутника. Это возможность заложить основу для независимой сети связи Украины. Мы начинаем с тестирования технологий на орбите, а наша долгосрочная цель — развитие возможностей, которые укрепят стратегическую безопасность страны и снизят зависимость от внешних поставщиков коммуникационных услуг».

Следующим этапом разработчики называют локализацию производства спутников и наземных терминалов в Украине. Сроки развертывания полноценной сети, количество необходимых аппаратов и стоимость проекта OBRIA пока не раскрываются.

Запуск состоялся в рамках миссии Transporter-18. Согласно данным SpaceX, ракета Falcon 9 стартовала 1 октября с базы Ванденберг в Калифорнии, доставив на орбиту 130 полезных нагрузок. Однако в опубликованном списке миссии аппарат под названием OBRIA NANO не указан. При этом, как обнаружил The Insider, там присутствует другой украинский спутник — UASAT-NANO, который, согласно открытым орбитальным каталогам, находится на высоте около 520 км.

Ранее датская GomSpace объявляла о сотрудничестве с другой украинской компанией, STETMAN, для создания собственной спутниковой системы связи UASAT. Ее первый испытательный аппарат также планировалось запустить осенью 2026 года. Пока неизвестно, связаны ли между собой проекты UASAT и OBRIA и идет ли речь об одном спутнике под разными названиями.

Украина пытается снизить зависимость от Starlink

О запуске украинского спутника стало известно на фоне конфликта вокруг американской системы Starshield — военной версии Starlink. В середине октября SpaceX ограничила работу спутниковой связи на украинских беспилотниках при скорости полета свыше 160 км/ч. По данным Reuters, распоряжение поступило из Белого дома. Однако Дональд Трамп отрицал, что он или Илон Маск принимали такое решение. Сам Маск утверждал, что ограничения на использование Starshield устанавливают американские военные и президент США.

Позднее Трамп сообщил, что Маск снял ограничения, а на следующий день Bloomberg написало о восстановлении связи на высоких скоростях. В то же время Маск обвинил украинских военных в использовании гражданского Starlink для наступательных ударов, вопреки правилам сервиса. Украинские специалисты отвергли обвинения, пояснив, что для управления скоростными беспилотниками используется военная система Starshield, находящаяся под контролем правительства США.