РКН предложил проверять возраст детей и ограничить время в интернете. В Австралии после запрета соцсетями пользовались 80% детей до 16 лет

Роскомнадзор предложил ввести обязательную идентификацию несовершеннолетних пользователей социальных сетей и ограничить время пребывания в интернете для детей младше 14 лет. Соответствующий законопроект ведомство направило в комитет Госдумы по информационной политике.

Регулятор объясняет инициативу необходимостью защитить детей от запрещенного контента. При этом пока не уточняется, каким образом будет проводиться идентификация, потребуется ли для нее предоставлять документы и кто будет контролировать время нахождения несовершеннолетних в интернете.

В июне глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что ведомство рассматривает механизмы подтверждения возраста пользователей онлайн-платформ. В частности, министерство изучало опыт игровой платформы Roblox. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, представленным 20 октября, 59% россиян поддерживают ограничения на использование социальных сетей детьми и подростками.

Как ограничивают доступ детей к соцсетям в других странах

Россия не единственная страна, рассматривающая такие ограничения. В декабре 2025 года Австралия первой в мире ввела общенациональный запрет на аккаунты в социальных сетях для пользователей младше 16 лет. Ответственность за проверку возраста возложили на сами платформы, которым грозят крупные штрафы за несоблюдение требований.

В сентябре 2026 года Еврокомиссия представила законопроект EU KIDS Act, предусматривающий единые возрастные ограничения для всего Евросоюза. Предлагается детям младше 13 лет запретить доступ к социальным сетям, подросткам от 13 до 15 лет разрешить пользоваться ими только через контролируемые родителями аккаунты с ограничением времени до одного часа в день, а самостоятельно создавать аккаунты позволить с 15 лет.

Законопроект также предусматривает ограничения на бесконечную прокрутку ленты, навязчивые уведомления и другие механизмы удержания внимания несовершеннолетних. Для подтверждения возраста Еврокомиссия предлагает использовать специальное приложение, позволяющее удостоверить достижение определенного возраста без передачи платформам паспортных и биометрических данных. Документ еще должны одобрить Европарламент и Совет ЕС.

Отдельные европейские государства также готовят ограничения. Во Франции парламент летом принял закон о запрете соцсетей для детей младше 15 лет, однако в августе Конституционный совет счел его неконституционным. Великобритания также планирует ввести запрет для пользователей младше 16 лет весной 2027 года.

В Турции ограничения должны вступить в силу уже 1 ноября 2026 года. Пользователям придется подтверждать возраст через государственный портал e-Devlet, который будет выдавать цифровое подтверждение без передачи соцсетям имени и других личных данных. Аккаунты детей младше 15 лет платформы должны будут закрывать.

Помогают ли запреты: опыт Австралии

Первые результаты австралийского эксперимента оказались неоднозначными. Согласно опубликованной 31 июля оценке государственного регулятора eSafety, за первые три месяца после введения ограничений доля детей младше 16 лет, имеющих аккаунты в соцсетях, сократилась с 52,4 до 42,1%.

Однако доля несовершеннолетних, которые продолжали пользоваться социальными сетями с аккаунтом или без него, снизилась значительно меньше — с 85,9 до 81,5%. Несмотря на запрет, спустя три месяца более восьми из десяти опрошенных детей продолжали пользоваться соцсетями. Регулятор также установил, что большинство детей, имевших аккаунты до вступления закона в силу, смогли сохранить их или создать новые.

В июне The Insider уже писал об отдельном исследовании, авторы которого не обнаружили убедительных доказательств существенного сокращения использования соцсетей австралийскими подростками после введения запрета.

При этом данные eSafety свидетельствуют и о некоторых положительных изменениях: доля детей, испытывающих страх пропустить что-то важное из-за отсутствия доступа к соцсетям, сократилась с 43,3 до 36,3%. Одни участники исследования сообщали об улучшении отношений с близкими и снижении давления со стороны сверстников, другие — о чувстве изоляции и затруднениях в общении. Сам регулятор подчеркивает, что трех месяцев недостаточно для оценки долгосрочного влияния запрета на благополучие детей.

Что ученые знают о влиянии соцсетей на детей

В июне 2026 года в журнале Medical Journal of Australia было опубликовано десятилетнее исследование с участием 1195 австралийских школьников. У подростков, которые проводили в социальных сетях более двух часов в день, вероятность выраженных симптомов депрессии в следующем году была выше, чем у тех, кто пользовался ими менее часа. Разница составила 6,3 процентного пункта, а среди девочек в возрасте 12–13 лет — 10,8 процентного пункта.

Еще более масштабную работу 4 октября опубликовал журнал eClinicalMedicine, входящий в группу The Lancet. Ученые обобщили 121 систематический обзор, охватывающий около 2790 исследований и более 9 млн участников. Они обнаружили устойчивые связи проблемного использования цифровых платформ с депрессией, тревожностью и нарушениями сна. Вместе с тем положительные эффекты наблюдались, например, при просмотре образовательного контента.

Авторы подчеркивают, что 71% изученных научных обзоров получили низкую или критически низкую оценку методологического качества, а бóльшая часть доказательств основана на наблюдательных исследованиях. Поэтому выявленные связи нельзя автоматически считать причинно-следственными. По мнению исследователей, при разработке ограничений необходимо учитывать не только время, проведенное детьми перед экраном, но и содержание контента, особенности рекомендательных алгоритмов и характер взаимодействия с платформами.

ЮНИСЕФ также обращает внимание, что социальные сети дают детям возможности для образования, общения и самовыражения, одновременно создавая риски для их безопасности. Организация считает возрастные ограничения одним из возможных инструментов защиты.