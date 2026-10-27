Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

80.49

EUR

90.09

OIL

116.28

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

73

 

 

 

 

 

Новости

РКН предложил проверять возраст детей и ограничить время в интернете. В Австралии после запрета соцсетями пользовались 80% детей до 16 лет

The Insider
Shutterstock

Shutterstock

Роскомнадзор предложил ввести обязательную идентификацию несовершеннолетних пользователей социальных сетей и ограничить время пребывания в интернете для детей младше 14 лет. Соответствующий законопроект ведомство направило в комитет Госдумы по информационной политике.

Регулятор объясняет инициативу необходимостью защитить детей от запрещенного контента. При этом пока не уточняется, каким образом будет проводиться идентификация, потребуется ли для нее предоставлять документы и кто будет контролировать время нахождения несовершеннолетних в интернете.

В июне глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что ведомство рассматривает механизмы подтверждения возраста пользователей онлайн-платформ. В частности, министерство изучало опыт игровой платформы Roblox. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, представленным 20 октября, 59% россиян поддерживают ограничения на использование социальных сетей детьми и подростками.

Как ограничивают доступ детей к соцсетям в других странах

Россия не единственная страна, рассматривающая такие ограничения. В декабре 2025 года Австралия первой в мире ввела общенациональный запрет на аккаунты в социальных сетях для пользователей младше 16 лет. Ответственность за проверку возраста возложили на сами платформы, которым грозят крупные штрафы за несоблюдение требований.

В сентябре 2026 года Еврокомиссия представила законопроект EU KIDS Act, предусматривающий единые возрастные ограничения для всего Евросоюза. Предлагается детям младше 13 лет запретить доступ к социальным сетям, подросткам от 13 до 15 лет разрешить пользоваться ими только через контролируемые родителями аккаунты с ограничением времени до одного часа в день, а самостоятельно создавать аккаунты позволить с 15 лет.

Законопроект также предусматривает ограничения на бесконечную прокрутку ленты, навязчивые уведомления и другие механизмы удержания внимания несовершеннолетних. Для подтверждения возраста Еврокомиссия предлагает использовать специальное приложение, позволяющее удостоверить достижение определенного возраста без передачи платформам паспортных и биометрических данных. Документ еще должны одобрить Европарламент и Совет ЕС.

Отдельные европейские государства также готовят ограничения. Во Франции парламент летом принял закон о запрете соцсетей для детей младше 15 лет, однако в августе Конституционный совет счел его неконституционным. Великобритания также планирует ввести запрет для пользователей младше 16 лет весной 2027 года.

В Турции ограничения должны вступить в силу уже 1 ноября 2026 года. Пользователям придется подтверждать возраст через государственный портал e-Devlet, который будет выдавать цифровое подтверждение без передачи соцсетям имени и других личных данных. Аккаунты детей младше 15 лет платформы должны будут закрывать.

Помогают ли запреты: опыт Австралии

Первые результаты австралийского эксперимента оказались неоднозначными. Согласно опубликованной 31 июля оценке государственного регулятора eSafety, за первые три месяца после введения ограничений доля детей младше 16 лет, имеющих аккаунты в соцсетях, сократилась с 52,4 до 42,1%.

Однако доля несовершеннолетних, которые продолжали пользоваться социальными сетями с аккаунтом или без него, снизилась значительно меньше — с 85,9 до 81,5%. Несмотря на запрет, спустя три месяца более восьми из десяти опрошенных детей продолжали пользоваться соцсетями. Регулятор также установил, что большинство детей, имевших аккаунты до вступления закона в силу, смогли сохранить их или создать новые.

В июне The Insider уже писал об отдельном исследовании, авторы которого не обнаружили убедительных доказательств существенного сокращения использования соцсетей австралийскими подростками после введения запрета.

При этом данные eSafety свидетельствуют и о некоторых положительных изменениях: доля детей, испытывающих страх пропустить что-то важное из-за отсутствия доступа к соцсетям, сократилась с 43,3 до 36,3%. Одни участники исследования сообщали об улучшении отношений с близкими и снижении давления со стороны сверстников, другие — о чувстве изоляции и затруднениях в общении. Сам регулятор подчеркивает, что трех месяцев недостаточно для оценки долгосрочного влияния запрета на благополучие детей.

Что ученые знают о влиянии соцсетей на детей

В июне 2026 года в журнале Medical Journal of Australia было опубликовано десятилетнее исследование с участием 1195 австралийских школьников. У подростков, которые проводили в социальных сетях более двух часов в день, вероятность выраженных симптомов депрессии в следующем году была выше, чем у тех, кто пользовался ими менее часа. Разница составила 6,3 процентного пункта, а среди девочек в возрасте 12–13 лет — 10,8 процентного пункта.

Еще более масштабную работу 4 октября опубликовал журнал eClinicalMedicine, входящий в группу The Lancet. Ученые обобщили 121 систематический обзор, охватывающий около 2790 исследований и более 9 млн участников. Они обнаружили устойчивые связи проблемного использования цифровых платформ с депрессией, тревожностью и нарушениями сна. Вместе с тем положительные эффекты наблюдались, например, при просмотре образовательного контента.

Авторы подчеркивают, что 71% изученных научных обзоров получили низкую или критически низкую оценку методологического качества, а бóльшая часть доказательств основана на наблюдательных исследованиях. Поэтому выявленные связи нельзя автоматически считать причинно-следственными. По мнению исследователей, при разработке ограничений необходимо учитывать не только время, проведенное детьми перед экраном, но и содержание контента, особенности рекомендательных алгоритмов и характер взаимодействия с платформами.

ЮНИСЕФ также обращает внимание, что социальные сети дают детям возможности для образования, общения и самовыражения, одновременно создавая риски для их безопасности. Организация считает возрастные ограничения одним из возможных инструментов защиты.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«РКН предложил проверять возраст детей и ограничить время в интернете. В Австралии после запрета соцсетями пользовались 80% детей до 16 лет»

Популярное

  1. «Двойники» Путина: кто стоит за кремлевской сетью дезинформации Doppelgаnger и чем они занимаются
  2. Химический брат. Как российское производство боеприпасов и взрывчатки зависит от поставок химикатов из КНР
  3. Выдал базу. За что осудили сотрудника сверхсекретного Управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД
  4. Гость в погонах. The Insider установил шпиона, вломившегося в резиденцию Африканского союза в Эфиопии: это ГРУ-шник, связанный с хакерами
  5. Модемобилизация: как КНР поставляет mesh-модемы для беспилотников, позволяющие им проникать вглубь Украины

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте