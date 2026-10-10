Турция с 1 ноября запретит соцсетям обслуживать детей младше 15 лет и введёт проверку возраста через госпортал

Власти Турции опубликовали правила, по которым соцсети больше не смогут обслуживать детей младше 15 лет, а пользователям придётся подтверждать возраст через государственный портал e-Devlet, сообщает Hürriyet. Документ подготовило Управление по кибербезопасности, 10 октября его опубликовали в официальном вестнике, а в силу он вступит 1 ноября.

Заявки на регистрацию от детей младше 15 лет платформы будут отклонять, а уже существующие аккаунты таких пользователей — закрывать. Проверить возраст владельцев действующих аккаунтов соцсети обязаны до 31 марта 2027 года. Для этого через e-Devlet будет создаваться цифровой токен, который пользователь загрузит на платформу. В нём будет указано лишь, исполнилось ли человеку 15 и 18 лет, без имени и других личных данных.

Аккаунты подростков от 15 до 17 лет должны быть закрытыми, сделать их публичными будет нельзя. Платформам запрещено запускать в таких профилях прямые эфиры и показывать персонализированную рекламу, под запрет попадает и бесконечная лента. Писать подросткам смогут только те, на кого они подписаны, а списки их подписчиков и подписок будут скрыты от других пользователей.

Кроме того, соцсети обязаны дать родителям инструменты контроля. С их помощью можно будет управлять настройками аккаунта, следить за экранным временем и ограничивать его, а также одобрять покупки и другие платные операции.

Закон, на основе которого подготовлены правила, турецкий парламент принял в апреле — через неделю после того, как 14-летний подросток устроил стрельбу в школе в Кахраманмараше и убил девять учеников и учителя.

В сентябре Еврокомиссия представила законопроект EU KIDS Act с едиными для всего Евросоюза возрастными ограничениями. Он запрещает соцсети детям младше 13 лет, а заводить аккаунты самостоятельно разрешает только с 15 лет. Профили несовершеннолетних должны быть закрытыми по умолчанию, бесконечная прокрутка для них тоже под запретом. Первой в мире общенациональный запрет соцсетей для детей младше 16 лет ввела Австралия, он действует с декабря 2025 года.