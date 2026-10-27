Политолог Александр Кынев вынужденно начал голодовку в СИЗО из-за невозможности сходить в туалет — адвокат

Политолог Александр Кынев, находящийся в московском СИЗО-4 «Медведь», вынужденно начал голодовку. Об этом сообщил адвокат Михаил Бирюков. Он пояснил, что на такой шаг политологу пришлось пойти из-за отсутствия возможности сходить в туалет. В конце сентября Кынева задержали в Москве по делу о сбыте наркотиков. При задержании его избили и сломали ногу.

Бирюков рассказал о визите своего коллеги в СИЗО к Кыневу:

«Мой коллега посетил сегодня Александра Кынева и рассказал: „Александр в выходные — на голодовке. Его перевели в камеру 213, самую большую в „Медведе“, на 34 человека, там 35 арестантов. Вместо туалета — дырка в полу, и он из-за гипса на переломанной в двух местах ноге не может сходить в туалет. Поэтому не ест”. Мы приняли все возможные меры, чтобы его сегодня же перевели в условия, соответствующие его состоянию здоровья».

Как писал The Insider, Кынева задержали в Москве 25 сентября. Ему вменяют в вину незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК). По этой статье ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Спустя несколько дней стало известно, что при задержании политолога сильно избили: у него были диагностированы два перелома берцовой кости. 22 октября Кынев лично рассказал в Мосгорсуде, что получил травмы во время ареста. По его словам, сотрудники силовых структур не представились, а примененные ими силовые действия привели к двойному тяжелому перелому правой ноги и многочисленным ушибам. Политолог отметил, что после того, как его повалили на пол, он плохо помнит происходившее. Кынев также пожаловался на отсутствие необходимой медицинской помощи и трудности с передвижением в изоляторе.

В тот же день, 22 октября, Главное управление ФСИН по Москве отчиталось, что не обнаружило нарушений прав Кынева. Об этом сообщал проект «Слово защите», опубликовавший ответ ведомства на обращение урбаниста Михаила Попова с требованием проверить информацию об избиении политолога. В письме от 22 октября ФСИН утверждает, что условия содержания Кынева соответствуют российскому законодательству, а угроз его жизни и здоровью не установлено.

Ведомство также утверждает, что не обнаружило нарушений прав Кынева и унижения его человеческого достоинства. При этом в опубликованном ответе ничего не говорится об обстоятельствах задержания, во время которого, по словам самого политолога, он получил травмы. Проверка, о результатах которой сообщила ФСИН, касается содержания Кынева в СИЗО-1 «Матросская тишина», хотя еще 14 октября еег перевели в другое учреждение — СИЗО-4 «Медведь».

Александр Кынев — политолог, специализирующийся на анализе устройства власти в регионах России. Он анализирует результаты выборов в регионах и на федеральном уровне. В феврале этого года его внесли в реестр «иностранных агентов».