ФСИН утверждает, что не нашла нарушений прав политолога Кынева, которому сломали ногу при задержании

Главное управление ФСИН по Москве не обнаружило нарушений прав политолога Александра Кынева, у которого после задержания диагностировали два перелома берцовой кости. Об этом сообщил проект «Слово защите», опубликовавший ответ ведомства на обращение урбаниста Михаила Попова с требованием проверить информацию об избиении политолога. В письме от 22 октября ФСИН утверждает, что условия содержания Кынева соответствуют российскому законодательству, а угроз его жизни и здоровью не установлено.

Ведомство также утверждает, что не обнаружило нарушений прав Кынева и унижения его человеческого достоинства. При этом в опубликованном ответе ничего не говорится об обстоятельствах задержания, во время которого, по словам самого политолога, он получил травмы. Проверка, о результатах которой сообщила ФСИН, касается содержания Кынева в СИЗО-1 «Матросская тишина», хотя еще 14 октября его перевели в другое учреждение — СИЗО-4 «Медведь».

Ранее The Insider писал, что после задержания политолога поместили в больницу при СИЗО «Матросская тишина» с двумя переломами берцовой кости. Источник проекта «Слово защите» в медицинской части ФСИН утверждал, что травмы стали результатом пыток. Кыневу наложили гипс, его состояние оценивалось как средней тяжести. Уже тогда сообщалось, что московское управление ФСИН проводит проверку.

22 октября Кынев лично рассказал в Мосгорсуде, что получил травмы при задержании. По его словам, сотрудники силовых структур не представились, а примененные ими силовые действия привели к двойному тяжелому перелому правой ноги и многочисленным ушибам. Политолог отметил, что после того, как его повалили на пол, он плохо помнит происходившее.

Кынев также пожаловался на отсутствие необходимой медицинской помощи и трудности с передвижением в изоляторе.

Из медицинской выписки, которую изучил суд, следует, что с 25 сентября по 8 октября Кынев проходил лечение в хирургическом отделении из-за закрытого перелома. Его выписали в удовлетворительном состоянии с указанием, что он передвигается с опорой на трость. Защита политолога при этом предупреждала, что без необходимой медицинской помощи он рискует остаться инвалидом.

Ранее адвокат Михаил Бирюков сообщал, что материалы о причинении Кыневу телесных повреждений при задержании неустановленными лицами выделили в отдельное производство. Из ответа ФСИН не следует, какое решение принято по этим материалам и проверялись ли непосредственно действия силовиков, проводивших задержание.

25 сентября Перовский районный суд Москвы отправил Кынева под арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Политолог вину не признает. 22 октября Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы его адвокатов и оставил под стражей до 24 ноября, несмотря на состояние здоровья.

Александр Кынев — кандидат политических наук, эксперт по российским выборам и региональной политике, бывший преподаватель Высшей школы экономики. Он занимался мониторингом региональных и федеральных избирательных кампаний, в том числе выборов в Госдуму в сентябре 2026 года. В феврале Минюст внес его в реестр «иностранных агентов».