Вооруженные палестинцы убили двух израильских военнослужащих. На Западном берегу начали снос палестинских зданий

Вооруженные палестинцы убили двух военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ранили еще троих на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает агентство Reuters. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале подготовки масштабной операции на Западном берегу, которая будет включать выселение палестинцев из Хеврона, откуда пришли нападавшие. Как отмечает Би-би-си, израильские военные уже приступили к сносу палестинских зданий.

В пятницу, 23 октября, вооруженные палестинцы убили двух израильских военнослужащих и ранили еще троих в районе города Хеврон на Западном берегу реки Иордан. В ходе перестрелки нападавшие были ликвидированы. После этого Нетаньяху выступил с обращением и анонсировал масштабную операцию на Западном берегу:

«Мы эвакуируем жителей, обыщем дом за домом, конфискуем находящееся там оружие и уничтожим всю террористическую инфраструктуру. Одновременно мы вводим блокаду городов Хеврон и Хальхуль».

Он допустил, что блокада может распространиться и на другие города на Западном берегу.

Как сообщает Би-би-си, вечером пятницы израильские военные приступили к сносу палестинских зданий в Хевроне. Эту информацию подтверждает и телеканал CNN, отмечая, что также началась «принудительная эвакуация» населения. Журналисты телеканала утверждают, что получили видео, на котором израильский солдат говорит жителям жилого комплекса в Хевроне: «У вас есть пять минут на эвакуацию».

Reuters отмечает, что атака палестинских боевиков произошла на фоне участившихся нападений со стороны израильских поселенцев. Ранее, 19 октября, полиция Израиля сообщила об аресте 10 израильтян в ходе расследования нападений, совершенных на Западном берегу. Жертвами этих нападений стали палестинцы, собиравшие урожай оливок, группа западных дипломатов и фотокорреспондент The Washington Post Хайди Левин.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поставила под сомнение обвинения в адрес израильских поселенцев. В заявлении говорилось, что сообщения о нападении могут быть частью «скоординированной кампании по очернению Израиля» и еврейских жителей Западного берега. ЦАХАЛ же осудил нападение на дипломатов и пообещал, что действия «израильских погромщиков» будут расследованы.

Эскалация насилия на Западном берегу происходит в преддверии парламентских выборов в Израиле, которые должны состояться 27 октября, сообщает Reuters. Согласно опросам, ни партия Нетаньяху, ни силы главного оппонента действующего премьера на этих выборах Гади Айзенкота пока не показывают достаточного уровня поддержки, чтобы после голосования взять большинство в парламенте.