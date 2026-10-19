Полиция Израиля арестовала 10 подозреваемых в нападении на палестинцев, западных дипломатов и журналистку WP на Западном берегу

Полиция Израиля сообщила об аресте 10 израильтян в ходе расследования нападений, совершенных в минувшие выходные на Западном берегу. Жертвами этих нападений стали палестинцы, собиравшие урожай оливок, группа западных дипломатов и фотокорреспондент The Washington Post Хайди Левин. Как сообщает в понедельник, 19 октября, The Times of Israel, в ходе задержаний обнаружены улики, изъяты транспортные средства.

Комиссар полиции Дэнни Леви в своем заявлении отметил, что «закон в Иудее и Самарии [Западный берег] распространяется на всех, независимо от идентичности или [этнической] принадлежности». По словам активистов из числа поселенцев, одним из мест, где полиция провела рейд, стал незаконный сельскохозяйственный аванпост, расположенный недалеко от поселения Офра в центральной части Западного берега.

16 октября The Washington Post сообщила, что израильские поселенцы, напавшие на палестинцев во время сбора оливок, избили фотокорреспондента газеты Хайди Левин. Журналистку, которая была в жилете с надписью «пресса» на груди и спине, повалили на землю, избили ногами, а также отобрали у нее камеры и телефон. У Левин диагностированы многочисленные рваные раны, перелом ребра и четырех позвонков, сильно повреждена рука.

На следующий день израильские поселенцы напали на группу европейских дипломатов у населенного пункта Тайбе на Западном берегу. Французского мэра Бернара Боду повалили на землю, а у автомобиля бельгийской делегации разбили стекло.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поставила под сомнение обвинения в адрес израильских поселенцев. В заявлении.говорится, что сообщения о нападении могут быть частью «скоординированной кампании по очернению Израиля» и еврейских жителей Западного берега. Между тем ЦАХАЛ осудил нападение на дипломатов и пообещал, что действия «израильских погромщиков» будут расследованы. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар также осудил нападение, а президент страны Ицхак Герцог извинился перед Хайди Левин.