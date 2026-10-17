Израильские поселенцы на Западном берегу напали на группу европейских дипломатов. Накануне поселенцы избили журналистку The Washington Post

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево сообщил в Twitter, что во время нападения пострадал представитель Франции, а также был поврежден автомобиль бельгийской делегации. Из слов главы МИД следует, что помимо дипломатов в группе были представители католической церкви (Тайбе населен христианами — The Insider).

«Палестинцы сталкиваются с этим насилием каждый день. Поселенцы также преследуют журналистов, освещающих эту тему, и дипломатов. Сбор оливок, освещение новостей или выполнение дипломатических обязанностей никогда не должны подвергать кого-либо риску нападения. <...> Это насилие невозможно отделить от политики незаконных поселений Израиля. Бельгия осуждает расширение поселений и попытки насильственного изгнания палестинцев с их земель».

ЦАХАЛ опубликовал заявление, в котором осудил нападение на дипломатов и пообещал, что действия «израильских погромщиков» будут расследованы полицией при содействии армии. В заявлении отмечается, что визит дипломатов в этой район не был согласован с ЦАХАЛ, поэтому военные не могли оперативно вмешаться.

Накануне, 16 октября, The Washington Post сообщила, что израильские поселенцы, напавшие на палестинцев во время сбора оливок, избили фотокорреспондента газеты Хайди Левин. Журналистку, которая была в жилете с надписью «пресса» на груди и спине, повалили на землю, избили ногами, а также отобрали у нее камеры и телефон. У Левин диагностированы многочисленные рваные раны, перелом ребра и четырех позвонков. Ей также предстоит операция на руке, поскольку один из пальцев сильно поврежден.

Израильские экстремисты регулярно нападают на палестинских фермеров во время сбора урожая оливок. Принадлежащая палестинцам земля часто находится на расстоянии от их деревень и примыкает к еврейским поселениям. Как правило, для сбора урожая им приходится получать разрешения от израильской армии.