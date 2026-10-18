Канцелярия Нетаньяху заявила о «кампании по очернению Израиля» после нападения на европейских дипломатов. ЦАХАЛ осудил поселенцев

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поставила под сомнение обвинения в адрес израильских поселенцев, напавших на европейских дипломатов на Западном берегу реки Иордан. В заявлении представителей премьера говорится, что сообщения о нападении могут быть частью «скоординированной кампании по очернению Израиля» и еврейских жителей Западного берега. При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осудила произошедшее, назвав нападавших «израильскими погромщиками».

В заявлении канцелярии Нетаньяху говорится, что серьезные обвинения требуют убедительных доказательств, а опубликованные видеозаписи и фотографии не позволяют установить полную последовательность событий и личности виновных. При этом представители премьер-министра признали, что насилие в отношении дипломатов недопустимо.

Отдельно в канцелярии обратили внимание на то, что среди участников делегации был французский мэр Бернар Боду, представляющий Коммунистическую партию Франции и известный поддержкой палестинцев. Представители Нетаньяху также высказали опасения по поводу предполагаемой кампании по дискредитации Израиля и еврейских жителей Западного берега во время сезона сбора оливок.

Между тем в заявлении ЦАХАЛ произошедшее названо серьезным актом насилия со стороны «израильских погромщиков». Военные сообщили, что полиция начала сбор доказательств и показаний свидетелей. При этом армия подчеркнула, что визит европейской делегации не был заранее согласован с военными. Согласно предварительной проверке, в момент нападения израильских солдат на месте не было. Сообщение о происшествии поступило в оперативный центр бригады, предназначенный для связи с сотрудниками силовых структур, а не с гражданскими лицами. Военные пообещали изучить все обстоятельства произошедшего.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар также осудил нападение. Он сообщил, что МИД находится на связи с послами пострадавших стран и помогает полиции установить личности нападавших. В то же время Саар, как и ЦАХАЛ, посетовал на отсутствие предварительного согласования визита дипломатов с армией.

Нападение произошло 17 октября возле палестинской деревни Тайбе, куда представители Франции, Бельгии и Польши приехали во время сбора урожая оливок. По данным министра иностранных дел Бельгии Максима Прево, поселенцы напали также на палестинцев и представителей католической церкви. Французского мэра Бернара Боду повалили на землю, а у автомобиля бельгийской делегации разбили стекло. Происходящее было зафиксировано на видео.

Европейский союз осудил насилие со стороны израильских поселенцев, в том числе нападение на дипломатов. Представитель ЕС приветствовал осуждение произошедшего отдельными израильскими чиновниками, но потребовал привлечь виновных к ответственности и принять меры против дальнейших нападений.

Днем ранее, 16 октября, израильские поселенцы избили фотожурналистку The Washington Post Хайди Левин, освещавшую сбор урожая оливок возле Рамаллы. У нее диагностировали перелом ребра, четырех позвонков и многочисленные раны. Канцелярия Нетаньяху также выражала сомнения относительно обстоятельств этого нападения. При этом президент Израиля Ицхак Герцог лично связался с журналисткой, осудил нападение и извинился перед ней.

Как ранее писал The Insider, по данным израильской правозащитной организации Yesh Din, в 2005–2024 годах 94% дел о преступлениях израильтян против палестинцев на Западном берегу были закрыты без предъявления обвинений. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов зафиксировало более 1600 нападений поселенцев на палестинцев и их имущество с начала 2026 года.