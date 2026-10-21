Кандидат в Палату представителей США от демократов был задержан ЦАХАЛ на Западном берегу во время сбора оливок

Кандидат на выборах в Палату представителей США от демократов Брэд Ландер был задержан на Западном берегу реки Иордан Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети X. Демократ приехал в регион для участия в акции «Защитим урожай», в рамках которой волонтеры помогают палестинским фермерам собирать оливки. Как отмечает NBC News, свою предвыборную кампанию Ландер строит в том числе на критике правительства Израиля, а войну в секторе Газа он называл «геноцидом».

На своей странице в X Ландер выложил фотографию из автобуса и написал:

«Меня вместе с группой раввинов и волонтеров задержали военнослужащие ЦАХАЛ. Мы всего лишь собирали оливки в оливковой роще недалеко от Нехалима на Западном берегу. Оккупация является преступлением с точки зрения международного права. А сбор оливок не является преступлением ни по одному известному мне закону».

Других подробностей политик не привел. Как отмечает NBC News, Ландер баллотируется в Палату представителей Конгресса США от 10-го избирательного округа штата Нью-Йорк, который традиционно считается оплотом Демократической партии. На пути к креслу конгрессмена он победил на демократических праймериз действующего члена Палаты представителей Дэна Голдмана. Главной темой их борьбы за номинацию стали позиции кандидатов в отношении Израиля. NBC News подчеркивает, что у Ландера более критическое отношение к правительству Израиля, а войну в секторе Газа он называл «геноцидом».

На Западном берегу демократ оказался в рамках акции «Защитим урожай», которая, по его словам, объединяет людей со всего мира, желающих помочь палестинским фермерам собрать оливки в условиях «террора со стороны израильских поселенцев». Он пояснял:

«Наши цели этой поездки — помочь защитить урожай оливок и привлечь внимание к реальности оккупации».

Ранее, 19 октября, полиция Израиля сообщила об аресте 10 израильтян в ходе расследования нападений, совершенных в минувшие выходные на Западном берегу. Жертвами этих нападений стали палестинцы, собиравшие урожай оливок, группа западных дипломатов и фотокорреспондент The Washington Post Хайди Левин.

16 октября The Washington Post сообщила, что израильские поселенцы, напавшие на палестинцев во время сбора оливок, избили фотокорреспондента газеты Хайди Левин. Журналистку, которая была в жилете с надписью «пресса» на груди и спине, повалили на землю, избили ногами, а также отобрали у нее камеры и телефон. У Левин диагностированы многочисленные рваные раны, перелом ребра и четырех позвонков, сильно повреждена рука. На следующий день израильские поселенцы напали на группу европейских дипломатов у населенного пункта Тайбе на Западном берегу.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поставила под сомнение обвинения в адрес израильских поселенцев. В заявлении говорилось, что сообщения о нападении могут быть частью «скоординированной кампании по очернению Израиля» и еврейских жителей Западного берега. ЦАХАЛ же осудил нападение на дипломатов и пообещал, что действия «израильских погромщиков» будут расследованы.