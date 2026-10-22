Агенты платежной сети A7 Илана Шора собрали на рынках Москвы 283 тонны наличных рублей за девять месяцев. Это сумма, эквивалентная $14 млрд

Через российскую платежную сеть A7 за девять месяцев прошло наличных рублей на сумму, эквивалентную $14 млрд. Как говорится в расследовании International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) и «Проекта», значительная часть денег поступала с московских рынков, в том числе «Садовода».

Как выяснили расследователи, изучив внутренние документы A7, с ноября 2024-го по июль 2025 года сеть обработала 283 тонны наличных рублей. Ранее уже было известно, что эта система использует московские рынки для обмена криптовалюты на наличные деньги, однако масштабы этих операций были неясны.

На рынке «Садовод», который позиционирует себя как крупнейший оптово-розничный торговый комплекс в России, действуют не менее восьми групп посредников, так называемых отделов. Эти люди принимают у торговцев наличные рубли и платежные поручения, помогая им таким образом оплачивать поставки из-за границы.

Посредники складывают деньги в сумки с номерами и отправляют в кассовый центр А7, где кассиры пересчитывают наличные и записывают все необходимые данные. Затем деньги переправляются в ПСБ, который зачисляет их на счета А7. Далее компании-посредники, зарегистрированные за пределами России, переводят деньги иностранным получателям, главным образом китайским поставщикам. При этом в банковских переводах не отражается изначальное происхождение денег.

В платежном реестре А7 за конец 2024 года оказалось около 2300 заявок, связанных с «Садоводом». Большинство платежей предполагалось провести через государственную Торговую компанию Кыргызстана компаниям в Китае и Гонконге со счетами в крупнейших местных банках: ICBC, Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank.

«Сеть A7 не только помогает России обходить западные санкции и экспортный контроль. Тот факт, что A7 принимает огромные объемы наличных средств с московских оптовых рынков, указывает на то, что компания, вероятно, также способствует отмыванию денег, фактически легализуя потенциальные доходы от преступной деятельности. Главный риск заключается в том, что [иностранные] банки-посредники или банки-бенефициары могут оказаться вовлеченными в преступную деятельность, о которой они даже не подозревают, поскольку у них нет возможности отследить, что происходит в России — стране, откуда поступают денежные средства», — рассказал ICIJ эксперт по финансовым преступлениям Георгий Волошин.

1 октября Минфин США ввел санкции против A7, назвав структуру «значимой транснациональной преступной организацией», которая «использует методы отмывания денег для незаконного перемещения огромных денежных сумм в нарушение санкций и других законов в тех юрисдикциях, где она осуществляет свою деятельность». Как сообщало ведомство, сетью пользовались Центробанк Ирана, КСИР и поддерживаемые Тегераном группировки, в том числе ХАМАС, а также киберпреступники. В июле Евросоюз ввел санкции против руководителя проекта стейблкоина A7A5 Леонида Шумакова, компаний A7 Agent и A71, а также зампреда Промсвязьбанка Михаила Дорофеева.

Платежную сеть A7 создали в конце 2024 года российский государственный Промсвязьбанк (ПСБ) и беглый молдавский олигарх Илан Шор. Основу сети составляют субагенты — компании в третьих странах, которые с помощью фальшивых торговых документов выдают подсанкционные платежи за обычный легальный бизнес.