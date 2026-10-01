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Минфин США признал платежную сеть A7 Илана Шора, используемую РФ и Ираном для обхода санкций, транснациональной преступной организацией

The Insider
Фото: Anatoly Maltsev/Pool/AP

Фото: Anatoly Maltsev/Pool/AP

Минфин США ввел новые санкции против связанной с Россией сети A7, которую ведомство называет «теневой банковской сетью», помогающей Ирану обходить ограничения. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) признало A7 значимой транснациональной преступной организацией. Подразделение FinCEN предложило запретить переводы средств по сделкам с участием субагентов сети и разослало банкам список признаков связанных с ней подозрительных операций.

A7 руководит убежавший в Россию молдавский олигарх Илан Шор, а основу сети составляют субагенты — компании в третьих странах, которые с помощью фальшивых торговых документов выдают подсанкционные платежи за обычную коммерцию. Сама A7 утверждала, что на январь 2026 года проводила более 2 тысяч транзакций в день на общую сумму свыше 7,5 трлн рублей ($91,5 млрд) — то есть около 13% внешнеторговых операций России за 2025 год. Через субагентов с января 2025 по июнь 2026 года прошло более $17 млрд.

Как сообщает ведомство, сетью пользовались Центробанк Ирана, КСИР и поддерживаемые Тегераном группировки, в том числе ХАМАС, а также киберпреступники. Один из субагентов работал с участниками иранского «теневого флота» и вместе с родственной компанией получил почти $140 млн, другой перевел около $1,6 млн фирме, связанной с закупками оружия для Ирана.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил:

«Сегодняшние меры против A7 продолжают беспрецедентные усилия Минфина по изоляции Ирана и его финансовых пособников и ясно показывают, что если вы помогаете противникам Америки с незаконным финансированием, вы лишитесь доступа к финансовой системе США».

В июле Евросоюз ввел санкции против руководителя проекта стейблкоина A7A5 Леонида Шумакова, компаний A7 Agent и A71, а также зампреда Промсвязьбанка Михаила Дорофеева. Платежную сеть A7 создали в конце 2024 года ПСБ и Илан Шор. В апреле The Insider выяснил, что сеть разворачивает инфраструктуру в Африке, и опознал Дорофеева на открытии ее офиса в Нигерии.

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Публикация:«Минфин США признал платежную сеть A7 Илана Шора, используемую РФ и Ираном для обхода санкций, транснациональной преступной организацией»

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