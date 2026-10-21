В Венгрии задержали экс-главу Центробанка в рамках расследования хищений и мошенничества

Бывшего главу Центробанка Венгрии Дьёрдя Матольчи задержали утром 21 октября. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр страны Петер Мадьяр. Прокуратура расследует дело о хищениях и мошенничестве, которые имели место в период, когда он руководил ЦБ.

Соратник бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана возглавлял Центробанк на протяжении 12 лет, вплоть до 2025 года. Как пишет Bloomberg, обвинения в адрес Матольчи связаны, в частности, с реконструкцией здания штаб-квартиры банка, а также с рядом инвестиций в недвижимость, осуществленных фондами, которые были учреждены ЦБ.

«Мой клиент подозревается в мошенничестве и фальсификации документов, что, как утверждается, привело к значительным финансовым потерям», — приводит слова адвоката Матольчи портал Telex. По его данным, вместе с экс-главой ЦБ задержаны еще несколько человек.

Партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром пришла к власти в Венгрии в результате выборов, прошедших в апреле, положив конец 16-летнему правлению Виктора Орбана и его партии «Фидес». Одним из главных обещаний Мадьяра стало возвращение государственных средств, потерянных из-за коррумпированности прежнего правительства. В июле было создано Национальное агентство по возвращению активов.

Ранее в октябре Мадьяр обвинил своего предшественника Виктора Орбана в высказываниях о вооруженном восстании и насильственном изменении конституционного строя. По словам премьера, Орбан рассуждал об этом, посмеиваясь, во время выступления перед сторонниками 18 октября. Премьер также напомнил, что за насильственное изменение конституционного строя венгерское законодательство предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.