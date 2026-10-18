Премьер Венгрии Петер Мадьяр обвинил Орбана в разговорах о вооруженном восстании и напомнил о пожизненном заключении

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обвинил своего предшественника Виктора Орбана в высказываниях о вооруженном восстании и насильственном изменении конституционного строя. На своей странице в Facebook Мадьяр написал, что Орбан рассуждал об этом, посмеиваясь, во время выступления перед сторонниками 18 октября. Премьер также напомнил, что за насильственное изменение конституционного строя венгерское законодательство предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Поводом стало выступление Орбана на встрече «Цифровых гражданских кругов» (DPK) в городе Лакителек. Бывшего премьера спросили, как продвигается объявленное им ранее «национальное сопротивление» новому правительству и почему его сторонники до сих пор не проводят крупных демонстраций. Отвечая на вопрос, Орбан заявил:

«Вы этого не видите, потому что ничего такого нет. А нет потому, что сейчас наша страна еще не готова к этому. Мы уже готовы. Здесь мы могли бы раздать соответствующие инструменты. Каждый знает, что с ними делать. Кому что достанется — потупее, поострее. Но дело не в этом».

При этом Орбан добавил, что пока венгерское общество не готово к массовым выступлениям против действующих властей. По его словам, значительная часть граждан продолжает рассчитывать на улучшение жизни при новом правительстве, а масштабные протесты следует организовывать, когда многие избиратели почувствуют себя обманутыми.

Мадьяр расценил высказывания Орбана как рассуждения о вооруженном восстании. В своем посте он процитировал статью 254 Уголовного кодекса Венгрии, согласно которой действия, непосредственно направленные на насильственное изменение конституционного строя, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 20 лет либо пожизненным заключением. За подготовку такого преступления предусмотрено от одного года до 5 лет лишения свободы.

На обвинения Мадьяра отреагировал директор по коммуникациям партии «Фидес» Берталан Хаваши. Он заявил, что если премьер действительно узнал о подготовке преступления против конституционного строя, то должен был немедленно сообщить об этом правоохранительным органам. В противном случае, по утверждению Хаваши, Мадьяр сам мог нарушить закон. Представитель «Фидес» также назвал обвинения премьера бессмыслицей.

Орбан возглавлял правительство Венгрии с 2010 по 2026 год, пока его партия «Фидес» не проиграла парламентские выборы партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. После перехода в оппозицию Орбан объявил о начале «национального сопротивления» новому правительству. Как отмечает 24.hu, он выступал с подобными заявлениями летом на фестивале в Тушнадфюреде и в сентябре на политической встрече в Кетче.