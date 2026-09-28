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Новости

В Венгрии приостановили неприкосновенность премьера Мадьяра. Его обвиняют в том, что он выбросил в Дунай телефон снимавшего его человека

The Insider
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Парламент Венгрии 28 сентября проголосовал за приостановку неприкосновенности премьер-министра страны Петера Мадьяра. Как сообщает Index, теперь глава правительства может быть допрошен и даже задержан.

В отношении Мадьяра расследуется дело о краже по эпизоду, который произошел в 2024 году, когда он был депутатом Европейского парламента. По версии следствия, Мадьяр отобрал телефон у некоего мужчины, который снимал его в ночном клубе, и выбросил мобильник в Дунай. Европарламент в то время отказался лишить Мадьяра неприкосновенности.

После того как полномочия политика в Европарламенте истекли в 2026 году, расследование продолжилось, однако Мадьяр вновь получил неприкосновенность: возглавляемая им партия «Тиса» победила на парламентских выборах в Венгрии в апреле, вскоре после чего он стал премьер-министром страны. 22 сентября исполняющий обязанности генерального прокурора Иштван Лайтар инициировал процедуру лишения Мадьяра неприкосновенности, чтобы его можно было допросить.

Как пишет Index, премьер попросил своих соратников по «Тисе» поддержать просьбу прокуратуры.

В ходе голосования 28 сентября парламент Венгрии также лишил неприкосновенности депутатов Балажа Ханко («Фидес») и Миклоша Шестака (Христианско-демократическая народная партия, KDNP). Ханко, который был министром культуры в правительстве Виктора Орбана, подозревают в нецелевом использовании грантов; предполагается, что средства, выделенные на культуру, шли, в частности, на финансирование избирательных кампаний. Бывшего министра развития Шестака пытаются лишить иммунитета в рамках дела о получении взяток и других преступлениях.

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Публикация:«В Венгрии приостановили неприкосновенность премьера Мадьяра. Его обвиняют в том, что он выбросил в Дунай телефон снимавшего его человека»

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