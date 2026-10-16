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Венгрия и Украина договорились восстановить сотрудничество после многолетнего конфликта при Орбане

The Insider
Фото: Офис президента Украины

Фото: Офис президента Украины

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и президент Украины Владимир Зеленский договорились возобновить совместную работу на разных уровнях и обменяться официальными визитами. Об этом сообщил Офис президента Украины по итогам их первой официальной двусторонней встречи, состоявшейся 16 октября в Брюсселе. Переговоры прошли на фоне снятия Венгрией возражений против дальнейшего продвижения Украины к членству в Евросоюзе.

Еще 7 октября Венгрия согласилась на переход к следующему этапу переговоров о вступлении Украины в ЕС, а 13 октября Евросоюз открыл два новых переговорных кластера — «Внутренний рынок» и «Конкурентоспособность и инклюзивный рост». Таким образом, Украина открыла четыре из шести кластеров. Зеленский поблагодарил Мадьяра за снятие венгерских возражений и заявил, что Киев рассчитывает открыть оставшиеся два кластера до конца года.

Разблокированию переговоров предшествовали договоренности Киева и Будапешта по вопросу образования на языках национальных меньшинств. 12 октября Верховная рада приняла поправки к закону об образовании, расширяющие права национальных меньшинств на обучение на родном языке. Этого добивалась Венгрия, считавшая, что прежнее украинское законодательство ущемляет права венгров, проживающих в Закарпатье.

По итогам встречи 16 октября Мадьяр заявил, что стороны договорились продолжить консультации на уровне министров и уделять особое внимание положению национальных меньшинств в обеих странах. По его словам, Венгрия также готова использовать дипломатические возможности для содействия прекращению огня и установлению прочного мира. Зеленский сообщил, что лидеры обсудили торговлю, в том числе сельскохозяйственной продукцией, и договорились согласовать даты взаимных визитов.

При предыдущем премьер-министре Викторе Орбане Венгрия неоднократно блокировала продвижение Украины к членству в ЕС, в частности из-за спора о правах венгерского меньшинства. После прихода Мадьяра к власти в апреле 2026 года Будапешт начал пересматривать свою позицию, сохранив требование дополнительных гарантий для национальных меньшинств.

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Публикация:«Венгрия и Украина договорились восстановить сотрудничество после многолетнего конфликта при Орбане»

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