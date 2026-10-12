Верховная рада приняла поправки к закону об образовании, снимающие возражения Венгрии на пути интеграции Украины в ЕС

Верховная рада 12 октября в обоих чтениях приняла поправки к закону об образовании, на которых настаивала Венгрия. Одобренный законопроект был зарегистрирован в украинском парламенте менее двух недель назад и включен в повестку заседания как неотложный. В правительстве Венгрии ранее обещали снять вето Будапешта на пути евроинтеграции Украины, как только соответствующие поправки будут приняты.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, в первом чтении за законопроект проголосовали 273 депутата, а в окончательном — 266. По его словам, документ должен был безотлагательно отправиться на подпись президенту Украины.

Речь идет о законопроекте, который расширяет образовательные права национальных меньшинств и коренных народов. В частности, в учебных заведениях, где есть класс или группа с обучением на языке коренного народа или на языке нацменьшинства, который должен принадлежать к официальным языкам Евросоюза, гарантируется право на его использование.

Кроме того, документ вводит понятие учебного заведения общего среднего образования со статусом учреждения национального меньшинства. Им может быть признано учебное заведение, в котором количество учеников, представляющих национальное меньшинство, составляет более 50%. Возможно также дублирование официальных документов об образовании и приложений к ним на языках нацменьшинств по запросу родителей ученика.

Таких поправок, в частности, требовала Венгрия, настаивая, что предыдущая версия закона, действовавшая с 2019 года, ущемляла права венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье. До принятия поправок 12 октября нормы гласили: нацменьшинства, чьи языки признаны официальными в ЕС, могут получать дошкольное и начальное образование на родном языке, однако с 5-го класса доля предметов на украинском должна постепенно увеличиваться.

Еще после внесения законопроекта в Верховную раду 1 октября премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил об укреплении прав венгерского нацменьшинства в сфере образования. А глава МИД страны Анита Орбан уточняла, что этому предшествовали двусторонние консультации.

После принятия поправок Верховной радой глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с Анитой Орбан. По итогам переговоров он заявил, что 13 октября ЕС должен принять решение об открытии второго и третьего кластеров – «внутренний рынок» и «конкурентоспособность и инклюзивный рост» — на переговорах с Киевом. Сибига поблагодарил Венгрию за ее конструктивную позицию по этому вопросу.