В Раде зарегистрировали законопроект об образовании на языках нацменьшинств, который должен снять вето Венгрии на пути Украины в ЕС

В Верховной раде зарегистрировали законопроект об образовании на языках национальных меньшинств и коренных народов, который должен снять возражения Венгрии по поводу дальнейшей интеграции Украины в Евросоюз. Глава МИД Венгрии Анита Орбан приветствовала внесение документа и заявила, что нынешнему правительству страны во главе с Петером Мадьяром за несколько месяцев удалось добиться от Киева того, с чем бывший премьер Виктор Орбан не справился за десять лет.

Законопроект, зарегистрированный в Раде, подчеркивает, что украинский остается главным языком образовательного процесса. Однако в учебных заведениях, где есть класс или группа с обучением на языке коренного народа или на языке нацменьшинства, который должен принадлежать к официальным языкам Евросоюза, гарантируется право на его использование.

Кроме того, документ вводит понятие учебного заведения общего среднего образования со статусом учреждения национального меньшинства. Им может быть признано учебное заведение, в котором количество учеников, представляющих национальное меньшинство, составляет более 50%. Возможно также дублирование официальных документов об образовании и приложений к ним на языках нацменьшинств по запросу родителей ученика.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр приветствовал внесение законопроекта, «укрепляющего права венгерского национального меньшинства в сфере образования». Глава МИД республики Анита Орбан на своей странице в Facebook уточнила, что этому предшествовали «украинско-венгерские профессиональные консультации, проходившие последние недели, а также консультации с представителями венгерской общины Закарпатья». Она заявила, что Верховная рада должна принять документ уже в октябре, и добавила, что новому правительству Венгрии за несколько месяцев удалось добиться того, с чем прежние власти во главе с Виктором Орбаном не справились за десять лет.

С 2019 года в Украине действует закон, согласно которому нацменьшинства, чьи языки признаны официальными в ЕС, могут получать дошкольное и начальное образование на родном языке, однако с 5-го класса доля предметов на украинском должна постепенно увеличиваться. В Будапеште считали действующее законодательство дискриминационным по отношению к венгерской общине в Закарпатье. Из-за этого Венгрия блокировала дальнейшую интеграцию Украины с ЕС.