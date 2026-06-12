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Украина исключила русский язык из списка языков, защищаемых Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств

The Insider
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Украина исключила русский язык из списка языков, защищаемых Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств. Соответствующий закон подписал Владимир Зеленский, сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

«Язык государства-агрессора не может пользоваться инструментами защиты, созданными для поддержки языков коренных народов и национальных сообществ», — написал Стефанчук.

Закон был принят Верховной Радой в декабре 2025 года. Помимо русского, из перечня также исключили молдавский язык из-за признания румынского государственным языком Молдовы.

Как писал «Интерфакс-Украина», в пояснительной записке к законопроекту говорилось, что исключение русского языка соответствует преамбуле хартии: защита региональных или миноритарных языков не должна наносить ущерб официальным языкам и необходимости их изучения.

При этом статья 10 Конституции Украины по-прежнему гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств.

Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств преследует цель защищать и поддерживать языки, которыми пользуются традиционные меньшинства. Вместе с Рамочной конвенцией о защите национальных меньшинств эта Хартия представляет собой обязательство Совета Европы защищать национальные меньшинства.

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